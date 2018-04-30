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Сестра Савченко заявила о ее плохом состоянии
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Сестра Савченко заявила о ее плохом состоянии 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Сестра Надежды Савченко, арестованной в Киеве в конце марта, сообщила на митинге в ее поддержку о плохом самочувствии народного депутата, сообщает Hromadske.
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"Надя сейчас в плохом состоянии, врачи дают ей препараты от сгущения крови. История повторяется, как было в России", — заявила Вера Савченко.
Акция в поддержку ее сестры прошла накануне в центре Киева. В ней приняли участие около 20 человек. По словам Веры Савченко, акцию организовали, чтобы "рассказать людям о несправедливости в стране".
Она также отметила, что людям раздавались листовки, распечатанные для предвыборной кампании нардепа.
Генпрокуратура Украины считает, что Савченко планировала теракты в здании Рады и в правительственном квартале. 23 марта ее арестовали на два месяца.
В марте 2016 года она была осуждена в России за причастность к убийству на Донбассе российских журналистов. В мае указом президента Владимира Путина она была помилована. В тот же день ее доставили в Киев. На Украине Савченко начала политическую карьеру.
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