Пушков: Совет Европы уверенно движется в тупик

«Следуя за Украиной и антироссийским лобби в ПАСЕ, Совет Европы уверенно движется в тупик. В итоге он рискует остаться без России , но с ценным приобретением в виде вечно несчастной и чего-то требующей Украины. И станет Советом Части Европы — СЧЕ. Унылая перспектива», — написал сенатор.

Следуя за Украиной и антироссийским лобби в ПАСЕ, Совет Европы уверенно движется в тупик. В итоге он рискует остаться без России, но с ценным приобретением в виде вечно несчастной и чего-то требующей Украины. И станет Советом Части Европы — СЧЕ. Унылая перспектива.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 28 апреля 2018 г.

Ранее генеральный секретарь СЕ Турбьёрн Ягланд заявил, что Совет Европы в 2019 году может принять меры в отношении России из-за невыплаты взносов в бюджет организации. Он также оценил, сколько времени международная организация сможет продержаться без денег РФ и Турции . В ответ на соответствующий вопрос парламентариев он заявил, что «можем справиться до конца следующего года».

На протяжении работы сессий ПАСЕ в 2014-2015 годах после присоединения Крыма к России европейские парламентарии принимали резолюции, по которым российская делегация лишалась права голоса во время обсуждения актуальных вопросов повестки. Россию также лишили возможности принимать участие в работе уставных органов и мониторинге выборов.