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Пушков: Совет Европы уверенно движется в тупик
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Пушков: Совет Европы уверенно движется в тупик 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Совет Европы уверенно движется в тупик, заявил российский сенатор Алексей Пушков в Twitter.
«Следуя за Украиной и антироссийским лобби в ПАСЕ, Совет Европы уверенно движется в тупик. В итоге он рискует остаться без России, но с ценным приобретением в виде вечно несчастной и чего-то требующей Украины. И станет Советом Части Европы — СЧЕ. Унылая перспектива», — написал сенатор.
Следуя за Украиной и антироссийским лобби в ПАСЕ, Совет Европы уверенно движется в тупик. В итоге он рискует остаться без России, но с ценным приобретением в виде вечно несчастной и чего-то требующей Украины. И станет Советом Части Европы — СЧЕ. Унылая перспектива.
— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 28 апреля 2018 г.
Ранее генеральный секретарь СЕ Турбьёрн Ягланд заявил, что Совет Европы в 2019 году может принять меры в отношении России из-за невыплаты взносов в бюджет организации. Он также оценил, сколько времени международная организация сможет продержаться без денег РФ и Турции. В ответ на соответствующий вопрос парламентариев он заявил, что «можем справиться до конца следующего года».
На протяжении работы сессий ПАСЕ в 2014-2015 годах после присоединения Крыма к России европейские парламентарии принимали резолюции, по которым российская делегация лишалась права голоса во время обсуждения актуальных вопросов повестки. Россию также лишили возможности принимать участие в работе уставных органов и мониторинге выборов.
В ответ на это Россия покинула ПАСЕ до конца 2015 года. В 2016 и 2017 гг. Москва не стала направлять в ПАСЕ документы, подтверждающие её полномочия в организации. В 2018 году Россия отказалась платить взнос в ПАСЕ.
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