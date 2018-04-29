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Эксперт: 70% молодёжи собирается выехать из Украины
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Эксперт: 70% молодёжи собирается выехать из Украины 

Газета.Ru 1 час назад
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак назвал предложение Климкина простым сотрясением воздуха, передает НСН.
"Такие бредовые идеи посещают Климкина не первый раз. Этот деятель живёт в виртуальном мире, который слабо соприкасается с реальным. 99% того, что они произносят для СМИ, ориентировано на внутреннего потребителя, потому что за рубежом прекрасно знают им цену — они сами привели их к власти. Такие заявления сейчас вряд ли подействуют даже на самих украинцев.
По опросу населения, чуть ли не 70% молодёжи собирается выехать. То, что идея совершенно бессмысленная, подтверждает случай с захватом Украиной крымского судна. Почему-то никто из тех, кто вырвался из лап «агрессора», не захотел оставаться в «счастливой европейской» Украине, все требовали возвращения обратно. Это просто сотрясание воздуха", — считает эксперт.
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал призыв министра иностранных дел Украины Павла Климкина о возврате 3 миллионов украинцев из РФ на родину утопией. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Twitter. По словам сенатора, киевским властям их даже кормить нечем. К тому же, как уверен Пушков, если украинцы всё же вернутся, то отправятся на очередной Майдан, сообщает RT.
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