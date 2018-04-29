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Эксперт: Венгрия «дожмет» украинцев по языковому вопросу
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Эксперт: Венгрия «дожмет» украинцев по языковому вопросу 

Газета.Ru 51 минуту назад
Директор Института глобальных стратегий, украинский политолог Вадим Карасёв отметил, что, блокируя заседание Комиссии НАТО-Украина, Будапешт добивается поправок в закон об образовании в Киеве, передает НСН.
"Закон об образовании, который вводит обязательное изучение украинского языка во всех школах Украины — с этим не согласна Венгрия. Большая венгероязычная община Закарпатья посчитала, что это нарушение языковых прав венгероговорящих жителей Украины.
Венгры считают, что на таком уровне, пока это не коснется принципиальных вопросов, можно блокировать инициативы Украины, чтобы вынудить ее на тот или иной компромисс.
В конце концов, и западные партнеры Украины для того, чтобы не срывать саммит Украина-НАТО, посоветуют Украине быть более компромиссной в этом вопросе", — считает эксперт.
Венгрия заблокировала заседание Комиссии НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел. Это уже третья по счету попытка Будапешта нарушить планы украинской стороны по интеграции, связанная с ограничением возможности для обучения на Украине на языках национальных меньшинств.
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