Эксперт: все государства ЕС вынуждены искать свою форму диалога с Россией

Ведущий аналитик Международного информационно-аналитического центра «Развитие Украины» Александра Решмедилова заявила, что по риторике европейских государств видно, что никто из них не настроен разрывать отношения или «изолировать Россию », передает ФАН.

Киевские политологи обсудили украино-венгерские отношения и пришли к выводу, что и без того непростая ситуация будет только ухудшаться. Однако причина тому вовсе не «завязанность» Венгрии на России, а опрометчивые шаги Киева, страдающего политической близорукостью. Аналитики констатировали: принятие Украиной новой редакции языкового закона резко ограничило права нацменьшинств и, по сути, рассорило Киев и Будапешт . В итоге Венгрия, где в начале апреля премьер-министр Виктор Орбан вновь выиграл выборы, активно противодействует Киеву в евроатлантическом поле. И даже блокирует проведение саммитов в формате «Украина — НАТО », что наносит Киеву серьезный имиджевый урон. При этом Будапешт продолжает демонстративно выдавать венгерские паспорта тысячам этнических венгров, проживающих в украинском Закарпатье. Это заставляет многих говорить о возможных претензиях венгров на «мирное отторжение» территории от Украины.

"Россия очень хорошо вкладывается в экономику Венгрии. Это хорошо видно по банковской сфере, ряду крупных энергетических и логистических проектов. Если будет полностью реализован проект атомной электростанции «Пакш-2», это будет большим прорывом для венгерской энергетики: страна не только сможет сама обеспечивать себя энергией, но и поставлять ее на экспорт.

Кстати, при определенных политических раскладах Украина тоже могла бы участвовать в совместных энергетических проектах с Венгрией, но по ряду политических причин сегодня это невозможно. Как говорится, «поезд уже ушел», — констатирует эксперт.