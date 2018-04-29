Ещё
Эксперт: все государства ЕС вынуждены искать свою форму диалога с Россией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперт: все государства ЕС вынуждены искать свою форму диалога с Россией 

Газета.Ru 1 час назад
Ведущий аналитик Международного информационно-аналитического центра «Развитие Украины» Александра Решмедилова заявила, что по риторике европейских государств видно, что никто из них не настроен разрывать отношения или «изолировать Россию», передает ФАН.
Киевские политологи обсудили украино-венгерские отношения и пришли к выводу, что и без того непростая ситуация будет только ухудшаться. Однако причина тому вовсе не «завязанность» Венгрии на России, а опрометчивые шаги Киева, страдающего политической близорукостью. Аналитики констатировали: принятие Украиной новой редакции языкового закона резко ограничило права нацменьшинств и, по сути, рассорило Киев и Будапешт. В итоге Венгрия, где в начале апреля премьер-министр Виктор Орбан вновь выиграл выборы, активно противодействует Киеву в евроатлантическом поле. И даже блокирует проведение саммитов в формате «Украина — НАТО», что наносит Киеву серьезный имиджевый урон. При этом Будапешт продолжает демонстративно выдавать венгерские паспорта тысячам этнических венгров, проживающих в украинском Закарпатье. Это заставляет многих говорить о возможных претензиях венгров на «мирное отторжение» территории от Украины.
"Россия очень хорошо вкладывается в экономику Венгрии. Это хорошо видно по банковской сфере, ряду крупных энергетических и логистических проектов. Если будет полностью реализован проект атомной электростанции «Пакш-2», это будет большим прорывом для венгерской энергетики: страна не только сможет сама обеспечивать себя энергией, но и поставлять ее на экспорт.
Кстати, при определенных политических раскладах Украина тоже могла бы участвовать в совместных энергетических проектах с Венгрией, но по ряду политических причин сегодня это невозможно. Как говорится, «поезд уже ушел», — констатирует эксперт.
Газета.Ru: последние новости
В Севастополе предложили Киеву забрать Крымский мост с помощью Photoshop В Крыму ответили на критику Киева в адрес украинцев за отдых на полуострове Сборная Украины по греко-римской борьбе прибыла в Каспийск на чемпионат Европы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
19 россиянок посадили в иракскую тюрьму навечно131
Донбасс «заполонили» вагоны с украинскими солдатами657
Собчак «вляпалась» в новый скандал из-за сына64
В Британии захотели «наказать» чиновников РФ317
Ефремов вновь обматерил зрителей256
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение