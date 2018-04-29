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Эксперт: Будапешт открыто говорит о том, чего он добивается от Киева
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Эксперт: Будапешт открыто говорит о том, чего он добивается от Киева 

Газета.Ru 1 час назад
Ведущий аналитик Международного информационно-аналитического центра «Развитие Украины» Александра Решмедилова заявила, что Будапешт открыто говорит о том, чего он добивается от Киева, передает ФАН.
Киевские политологи обсудили украино-венгерские отношения и пришли к выводу, что и без того непростая ситуация будет только ухудшаться. Однако причина тому вовсе не «завязанность» Венгрии на России, а опрометчивые шаги Киева, страдающего политической близорукостью. Аналитики констатировали: принятие Украиной новой редакции языкового закона резко ограничило права нацменьшинств и, по сути, рассорило Киев и Будапешт.
В итоге Венгрия, где в начале апреля премьер-министр Виктор Орбан вновь выиграл выборы, активно противодействует Киеву в евроатлантическом поле. И даже блокирует проведение саммитов в формате «Украина — НАТО», что наносит Киеву серьезный имиджевый урон. При этом Будапешт продолжает демонстративно выдавать венгерские паспорта тысячам этнических венгров, проживающих в украинском Закарпатье. Это заставляет многих говорить о возможных претензиях венгров на «мирное отторжение» территории от Украины.
"Очевидно, что Киев в очень многих вопросах, касающихся Закарпатья, ведет себя очень недальновидно и порой неприлично. Это касается и обеспечения жителей вакцинами, и благоустройства дорог, и вопросов образования и языка. При этом нынешние власти Украины почему-то забывают, что у Венгрии огромный потенциал развития двусторонних отношений в экономической, финансовой и культурной сфере. Кроме того, два государства связаны исторически. К тому же есть сфера энергетики, в которой Киев и Будапешт могли бы сотрудничать достаточно плотно, поскольку у двух стран есть общее «советское наследие», — сказала Решмедилова.
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