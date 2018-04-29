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Сборная Украины прибыла в Каспийск для участия в ЧЕ по борьбе
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Сборная Украины прибыла в Каспийск для участия в ЧЕ по борьбе 

RT на русском 15 минут назад
Об этом сообщает официальный сайт Федерации спортивной борьбе России.
«Сегодня ночью рейсом из Стамбула в Махачкалу прилетели член исполкома UWW-Europe из Украины Дина Харенко и сборная украинских греко-римлян в полном составе», — заявил вице-президент UNW-Europe Георгий Брюсов.
Он отметил, что сборные Украины по женской и вольной борьбе также зарегистрированы для участия в чемпионате Европы и предоставили полетный план для встречи делегаций.
Ранее сообщалось, что Мамиашвили назвал «глупым шагом» запрет украинским борцам выступать на ЧЕ в Каспийске.
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