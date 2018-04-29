Сборная Украины прибыла в Каспийск для участия в ЧЕ по борьбе

Об этом сообщает официальный сайт Федерации спортивной борьбе России.

Он отметил, что сборные Украины по женской и вольной борьбе также зарегистрированы для участия в чемпионате Европы и предоставили полетный план для встречи делегаций.