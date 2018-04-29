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Силовики 12 раз за сутки нарушили перемирие
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Силовики 12 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: AFP 2018 / Anatolii Stepanov
Украинские силовики 12 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК).
Новое, "пасхальное" перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта, однако стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах. Накануне в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о 17 нарушениях перемирия.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 12 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, по территории республики украинские силовики выпустили около 100 мин калибров 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 354 единицы", — добавил представитель ДНР в СЦКК.
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