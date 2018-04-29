Порошенко похвастался победой «украинского» флота 

Президент Украины Пётр Порошенко рассказал о победе украинского движения на флоте в 1918 году.
«29 апреля 1918 над большинством кораблей Черноморского флота в Севастополе взвился сине-жёлтый флаг. Провозглашение создания ВМС Украины окончательно зафиксировало победу украинского движения на флоте, а действия украинской армии привели к падению большевистского режима в Крыму», — написал Порошенко в Twitter.
29 квітня 1918 року над більшістю кораблів Чорноморського флоту у Севастополі замайорів синьо-жовтий стяг.
Проголошення створення ВМС України остаточно зафіксувало перемогу українського руху на флоті, а дії українського війська призвели до падіння більшовицького режиму в Криму. pic.twitter.com/SYTNSdASr8— Петро Порошенко (@poroshenko) 29 апреля 2018 г.
Ранее сообщалось, что Военно-морские силы (ВМС) ВС Украины провели учения по обороне морского побережья вблизи границы с Крымом.