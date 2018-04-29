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Порошенко похвастался победой «украинского» флота
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Порошенко похвастался победой «украинского» флота 

RT на русском 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Пётр Порошенко рассказал о победе украинского движения на флоте в 1918 году.
≥≥ Порошенко вновь похвастался «Ольхой»
«29 апреля 1918 над большинством кораблей Черноморского флота в Севастополе взвился сине-жёлтый флаг. Провозглашение создания ВМС Украины окончательно зафиксировало победу украинского движения на флоте, а действия украинской армии привели к падению большевистского режима в Крыму», — написал Порошенко в Twitter.
Ранее сообщалось, что Военно-морские силы (ВМС) ВС Украины провели учения по обороне морского побережья вблизи границы с Крымом.
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