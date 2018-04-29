Ещё
На российских дзюдоистов объявили охоту
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На российских дзюдоистов объявили охоту 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Президент Европейского союза дзюдо (EJU) и вице-президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик полагает, что национальные федерации других стран стремятся натурализовать российских спортсменов. Его слова приводит «Р-Спорт».
«Сейчас идет охота за российскими спортсменами. Потому что есть возможность, договорившись с федерацией, «купить» спортсмена и сделать так, чтобы он выступал за другую страну», — заявил Соловейчик. Он также отметил, что нынешнее поколение сборной России — потенциальные звезды Олимпийских игр, и подчеркнул, что негативно относиться к практике натурализации спортсменов.
«Спортсмены не должны предавать интересы своих стран и федераций. Хотя понятно, что каждый дзюдоист хочет иметь шанс на участие в Олимпийских играх», — заключил глава EJU.
На прошедшем в Израиле чемпионате Европы российские дзюдоисты стали лидерами командного зачета. Российские дзюдоисты завоевали четыре золотые медали, одно серебро и три бронзовые награды.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Донбасс «заполонили» вагоны с украинскими солдатами200
На Москву надвигается новый шторм18
Собчак «вляпалась» в новый скандал из-за сына49
Ефремов вновь обматерил зрителей184
По какой схеме пойдет повышение пенсионного возраста142
Видео
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
Астроном-любитель снял на видео странные объекты
Наука и техника
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение