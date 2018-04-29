На российских дзюдоистов объявили охоту

«Сейчас идет охота за российскими спортсменами. Потому что есть возможность, договорившись с федерацией, «купить» спортсмена и сделать так, чтобы он выступал за другую страну», — заявил Соловейчик. Он также отметил, что нынешнее поколение сборной России — потенциальные звезды Олимпийских игр, и подчеркнул, что негативно относиться к практике натурализации спортсменов.

«Спортсмены не должны предавать интересы своих стран и федераций. Хотя понятно, что каждый дзюдоист хочет иметь шанс на участие в Олимпийских играх», — заключил глава EJU.