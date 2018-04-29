Европейский союз дзюдо поддержит украинских спортсменов на ЧЕ в России

Украина решила участвовать за счет привлеченных средств, поэтому есть основания полагать, что дзюдоисты приедут в Екатеринбург. А мы сделаем все, чтобы принять их радушно по всем законам гостеприимства, оказать ребятам максимум поддержки и уважения в нашей стране", — сказал Соловейчик.

Он отметил, что EJU всегда поддерживал спортсменов независимо от политической ситуации.

"Даже в самые напряженные моменты политических отношений Европейский союз дзюдо помогает командам, которые по финансовым или иным причинам не имеют возможности приехать на соревнования", — добавил глава союза.

Напомним, что министр спорта Украины Игорь Жданов в марте подписал указ, согласно которому спортсмены не участвуют во всех соревнованиях, проводящихся на территории России

Чемпионат Европы пройдет в Екатеринбурге 18 июля.