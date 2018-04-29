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Европейский союз дзюдо поддержит украинских спортсменов на ЧЕ в России
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Европейский союз дзюдо поддержит украинских спортсменов на ЧЕ в России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
президент Европейского союза дзюдо (EJU) Сергей Соловейчик рассказал, что организация окажет поддержку украинским спортсменам на командном чемпионате Европы, который пройдет в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС.
"Украина решила участвовать за счет привлеченных средств, поэтому есть основания полагать, что дзюдоисты приедут в Екатеринбург. А мы сделаем все, чтобы принять их радушно по всем законам гостеприимства, оказать ребятам максимум поддержки и уважения в нашей стране", — сказал Соловейчик.
Он отметил, что EJU всегда поддерживал спортсменов независимо от политической ситуации.
"Даже в самые напряженные моменты политических отношений Европейский союз дзюдо помогает командам, которые по финансовым или иным причинам не имеют возможности приехать на соревнования", — добавил глава союза.
Напомним, что министр спорта Украины Игорь Жданов в марте подписал указ, согласно которому спортсмены не участвуют во всех соревнованиях, проводящихся на территории России.
Чемпионат Европы пройдет в Екатеринбурге 18 июля.
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