В ФСБ заявили о намерении пресекать деятельность украинских браконьеров в Азовском море 

В погрануправлении ФСБ России по республике Крым заявили, что браконьерская деятельность рыбаков в Азовском море, в том числе с Украины, из-за которой гибнут дельфины, будет пресечена.
«Пограничное управление предупреждает, что будет предпринимать все необходимые меры по пресечению браконьерской деятельности, требуя соблюдения российских и международных правил рыболовства, в том числе от рыбаков сопредельного государства, промышляющих в зоне ответственности береговой охраны пограничной службы», — цитирует РИА Новости сообщение погрануправления.
Отмечается, что особое внимание будет уделено соблюдению правил рыболовства в Азовском море, являющегося внутренними водами России и Украины.
С начала 2018 года экологи зафиксировали более 70 случаев гибели дельфинов из-за рыболовецких сетей браконьеров.
Ранее сообщалось, что правительство Украины вынесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложение о полном прекращении транзита и перевозок по территории страны для судов под флагом России.
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с ФАН прокомментировал возможный запрет транзита российских судов через Украину.