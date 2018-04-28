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На Украине может взорваться склад с аммиаком
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На Украине может взорваться склад с аммиаком 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости
Министерство природных ресурсов и экологической безопасности самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) предупреждает об угрозе взрыва из-за повреждения линии электропередачи на аммиакохранилище одного из крупнейших на Украине производителей минеральных удобрений.
"По заявлению в СМИ руководителя "Луганского энергетического объединения" Владимира Грицай, 27 апреля 2018 года из-за повреждений кабельных линий электропередачи было обесточено аммиакохранилище ЧАО "Азот" (под контролем официального Киева — ред.) и прекращен процесс его охлаждения, что может привести к взрыву на территории Азота", — сообщили журналистам в министерстве.
Представитель ведомства уточнил, что в связи со сложившейся ситуацией состоялось экстренное заседание совместной инспекции по предотвращению негативного воздействия на окружающую среду, на которой была выражена озабоченность возникшей угрозой загрязнения окружающей среды и возможным влиянием на здоровье людей.
"Необходимо отметить, что в аммиакохранилище под давлением хранится 15 тысяч тонн в год (т/год) сжиженного аммиака. Кроме этого, на предприятии находятся склады азотной кислоты, серной кислоты, едкого натра, хлора и минеральных удобрений и парк железнодорожных цистерн с сырьем и готовой продукцией", — пояснили в министерстве.
Сообщается, что в случае взрыва или крупного пожара на предприятии последствия "непредсказуемы": не исключена опасность разгерметизации хранилища аммиака и распространение облака аммиака на десятки километров.
"Зона возможного химического заражения при аварийной ситуации на предприятии за четыре часа достигнет 20 километров, за восемь часов — 35 километров. Вероятное количество людей, попадающих в зону заражения, за четыре часа составит 287 тысяч человек, за восемь часов — 296 тысяч человек", — отметили в министерстве.
В ЛНР заявили, что украинские СМИ замалчивают возникшую угрозу, а на государственном уровне не предпринимаются необходимые меры по предотвращению возникших рисков.
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