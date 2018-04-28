Бандиты 90-х были более честными, чем нынешние фальшивые «патриоты»

Автостоянка на Люстдорфской дороге в Одессе стала новой «горячей точкой» на криминальной карте Украины . Боевики под вывеской «Вільні люди» (работает под «крышей» партии «Народный фронт») устроили перестрелку с членами местной организации «Захист Одеси» (Защита Одессы) (ее связывают с мэрией Северной Пальмиры). «Вольные» ворвались на стоянку, устроив драку и стрельбу из огнестрела и травматов. Получилась «разборка» в лучших традициях 90-х, которую прекратила полиция Одессы. Полицейские задержали более 10 человек «вільних людей» Андрея Левуса (народный депутат из фракции «Народный фронт»), у задержанных изъяли пистолеты и автоматы, травматическое оружие, гранаты.

Сегодняшний разгул уголовной и бытовой преступности часто сравнивают с 90-ми годами XX века. Действительно, Украина уже переживала всплеск криминального беспредела в своей истории. Давайте вспомним, что с конца 80-х по начало 2000-х годов главным регулятором в экономике были не государство и/или «невидимая рука рынка», а именно организованные «братки». Череп, Князь, Зверь, Прыщ, Авдышев, Татарин, Фашист… имена самых крутых «братков» знала вся страна. Многие еще помнят, что Левый берег контролировала бригада Бориса Савлохова (Зверь, Солоха), на Троещине начинал Прыщ, Крещатик и центральные улицы контролировали Череп ( Игорь Ткаченко ), а менял под универмагом «Украина» бомбили беспредельщики Князя.

Действительно, сегодня много общего с 90-ми: экономический кризис, нищета, бандитский беспредел. Но есть и серьезные различия. С одной стороны, правоохранительная система Украины (прежде всего, МВД ) фактически разрушена. «Реформаторы» Яценюка — Авакова выгнали с работы многих профессионалов, а молодые мальчики и девочки из Национальной полиции не способны бороться против преступности. С другой стороны, бандиты сегодня действуют под маской «патриотов», прикрываясь патриотическими лозунгами и флагом Украины. Перестрелка на Люстдорфской дороге в Одессе — только один из эпизодов деятельности организации «Вільні люди». Официально организация Андрея Левуса декларирует, что защищает «достижения Революции Достоинства» и другие высокие цели. А на деле под названием «Вільні люди» Левус наладил собственный бизнес — платные митинги и пиар-кампании в стиле «черного пиара и прочих грязных приемов.

Несколько лет Левусу удавалось зарабатывать — „Народный фронт“ был при власти, поэтому политические наймиты творили настоящий беспредел. Они пользовались безнаказанностью, которую обеспечивала политическая „крыша“ в виде Парубия, Авакова, Яценюка. А так как украинская „партия войны“ больше всего боится Медведчука, то старшие товарищи постоянно давали фирме Левуса политические заказы.

Именно об „Украинский выбор“ организация Левуса обломала зубы. Левус несколько лет проводил акции против Медведчука — митинги, сбор подписей, пиар-кампании.

Например, в марте 2016 года Левус объявил в Верховной Раде сбор подписей за арест Медведчука, но эта затея с позором провалилась. Политических авантюристов в Раде полно, но есть люди вроде Левуса, заработавшие себе репутацию неудачников. А депутатское суеверие гласит, что неудачливость заразна. Поэтому народные депутаты шарахались от Левуса как от зачумленного.

Последней каплей стал полный провал с организацией митингов. „Народный фронт“ выделял на уличные акции серьезные деньги, а организаторы приводили от силы две — три сотни человек. А затем в офис НФ стали приходить люди, которые жаловались, что Левус & Co пообещали им деньги за участие в митингах, а потом „кинули“ и не рассчитались.

Потеряв источник дохода, Левус со своими бизнес-партнерами хотели „засветиться“ в громких скандалах в надежде, что новые спонсоры обратят на них внимание, но неудачно. Например, в январе „Вільні люди“ заявили, что будут пикетировать ЗИК после того, как телеканал дал в эфир интервью с А. Портновым (замглавы Администрации президента при Януковиче). Но из-за постоянных провалов Левус заработал себе имидж „политического неудачника“, который сумеет провалить даже самую простую акцию. Новых спонсоров не нашлось, поэтому „Вільні люди“ по-тихому свернули свою грозную акцию, чтобы не превратиться в окончательное посмешище.

В результате своей деятельности Левус добился абсолютно противоположного результата. Медведчук только увеличил свое политическое влияние (журнал „Корреспондент“ дал ему седьмое место в списке самых влиятельных людей Украины), а сам нардеп заработал себе имидж неудачника, который провалит самую простую задачу. Не спасла и политическая „крыша“ — Генпрокуратура и Национальная полиция пытались саботировать, но Медведчук через суд обязал их сделать Левуса фигурантом целого списка уголовных дел. Осенью 2019 года заканчивается VIII созыв Верховной Рады, Левус больше не сможет прятаться за мандатом народного депутата. И вот тогда правоохранители займутся им всерьез.

В 90-е годы тоже казалось, что весь этот мрак никогда не кончится. Но Украина пережила бандитский беспредел, истребив ОПГ как паразитов, мешавших нормальному развитию страны.

Сегодня история повторяется — в виде фарса. Хотя, если по справедливости, то нельзя сравнивать Левуса и других фальшивых „патриотов“ с бандитами 90-х. Череп, Князь и другие „братки“ были более честными, потому что не прикрывались патриотическими лозунгами, не прятали грудь в наколках под вышиванкой и не кричали на каждом углу про любовь к Украине.

Нынешние рэкетиры под маской „патриотов“ — это скорее самые презренные профессии преступного мира: клофелинщики, сутенеры, уличные гопники и т. д. Поэтому несправедливо сравнивать фальшивых „патриотов“ вроде Левуса с бандитскими авторитетами, державшими в страхе всю Украину.

Разве что конец у них будет одинаковый. К началу 2000-х организованную преступность уничтожили две тенденции. Часть бандитов погибла в результате „разборок“, их перебили коллеги по профессии и коммерсанты. Другую часть посадили, застрелили или вытеснили из страны сотрудники МВД и других правоохранительных структур. В конце 90-х — начале 2000-х украинское государство восстановило монополию на насилие, поэтому правоохранительные структуры задавили бандитские ОПГ. Так будет и на этот раз. Когда украинская полиция и прокуратура восстановят правопорядок, таких как Левус заставят отвечать по закону.