Украинские националисты назвали условия для войны Киева с Москвой

По его словам, сейчас Киев следует стратегии выжидания.

"В случае кризиса в Москве такое наступление станет возможным", — отметил он, добавив, что в этих условиях начнется «масштабная война с Россией».

При этом, по его мнению, Украина будет стремиться отвоевать как можно больше территорий.

Бальбе отметил, что разговоры о контрибуции в целом лишены смысла, поскольку Россия и Украина никогда не находились и не находятся в состоянии войны.