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Украинские националисты назвали условия для войны Киева с Москвой
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Украинские националисты назвали условия для войны Киева с Москвой 

Газета.Ru 16 минут назад
Лидер одной из украинских националистических организаций рассказал, при каком условии Украина может начать военный конфликт с Россией, передает РИА «Новости».
По его словам, сейчас Киев следует стратегии выжидания.
"В случае кризиса в Москве такое наступление станет возможным", — отметил он, добавив, что в этих условиях начнется «масштабная война с Россией».
При этом, по его мнению, Украина будет стремиться отвоевать как можно больше территорий.
Ранее депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал предложение депутата Рады Рефата Чубарова передать Крымский мост Киеву. В частности, Чубаров предложил передать мост в качестве «контрибуции».
Бальбе отметил, что разговоры о контрибуции в целом лишены смысла, поскольку Россия и Украина никогда не находились и не находятся в состоянии войны.
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