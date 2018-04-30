При обстреле ВСУ пригорода Донецка ранен мирный житель, заявили в ДНР

ДОНЕЦК , 30 апр — РИА Новости . Мирный житель ранен в результате обстрела со стороны украинских силовиков в воскресенье вечером населенного пункта Еленовка в пригороде Донецка, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Вчера в 22.45 (мск) украинские силовики открыли огонь по направлению Славное — Еленовка с применением крупнокалиберного и стрелкового вооружения", — заявил представитель ведомства, добавив, что «в результате обстрела получил огнестрельное ранение» мирный житель 1976 года рождения.