Ещё
При обстреле ВСУ пригорода Донецка ранен мирный житель, заявили в ДНР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

При обстреле ВСУ пригорода Донецка ранен мирный житель, заявили в ДНР 

РИА Новости 1 час назад
ДОНЕЦК, 30 апр — РИА Новости. Мирный житель ранен в результате обстрела со стороны украинских силовиков в воскресенье вечером населенного пункта Еленовка в пригороде Донецка, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Вчера в 22.45 (мск) украинские силовики открыли огонь по направлению Славное — Еленовка с применением крупнокалиберного и стрелкового вооружения", — заявил представитель ведомства, добавив, что «в результате обстрела получил огнестрельное ранение» мирный житель 1976 года рождения.
РИА Новости: последние новости
"Россия должна отдать мост" Вера Савченко сообщила, что ее сестре плохо Украинский политик хочет лишить русскоязычных граждан образования и работы
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обвинили в еще одном отравлении178
«Россия должна отдать мост»281
Прибалтика «преградила» путь войскам НАТО88
Россиян избавят от налога на недвижимость93
Израиль «проигнорировал» удар по Сирии322
Видео
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
00:35
Россию обвинили в еще одном отравлении
Европа В мире
03:17
Наталью Селезневу срочно прооперировали
Шоу-бизнес Другое
01:46
Стало известно о доходах Аксенова
Политика Личный счет
Опубликовано видео удара по военной базе в Сирии
Армия Ближний Восток
00:28
Трамп проиграл «схватку» с зонтом
В мире
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
00:20
Утка с утятами перешла оживленную улицу
Общество
00:45
Огромная надувная утка «сбежала» с мероприятия
В мире
01:46
Минобороны показало эпичное видео учений
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение