Украинские СМИ назвали имя погибшего при взрыве авто в Киеве

Об этом сообщает ТСН.

Как стало известно изданию, во время взрыва в Киеве погиб 45-летний Виталий Кукса — бывший мобилизованный и отслуживший в Донбассе связистом. Отмечается, что он много писал о войне и на военные темы, а также публиковался в СМИ. Также Кукса успел прослужить начальником Управления по связям с общественностью и СМИ в Госспецсвязи. На момент взрыва он был официально безработным.

Пострадавший от взрыва — 24-летний Андрей Сероштан, которого источники издания называют водителем взорванного авто.

«Граната разорвалась в руках у Куксы, а в машине нашли пусковой рычаг гранаты. Причиной событий стал семейный конфликт», — отмечается в публикации.

Примечательно, что ранее похожее заявление сделал нардеп-«радикал» Игорь Мосийчук

«Это точно не теракт, а банальные семейные разборки. Отчим выяснял отношения с пасынком при помощи гранаты. Ужас!» — отметил Мосийчук.

Вчера вечером в Дарницком районе Киева прогремел взрыв. Был взорван автомобиль Chevrolet. Один из находившихся в авто погиб, другой с многочисленными ранениями был доставлен в больницу.

Полиция открыла уголовное производство по статье «Умышленное убийство».