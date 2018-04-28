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Украинские СМИ назвали имя погибшего при взрыве авто в Киеве
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Украинские СМИ назвали имя погибшего при взрыве авто в Киеве 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает ТСН.
Как стало известно изданию, во время взрыва в Киеве погиб 45-летний Виталий Кукса — бывший мобилизованный и отслуживший в Донбассе связистом. Отмечается, что он много писал о войне и на военные темы, а также публиковался в СМИ. Также Кукса успел прослужить начальником Управления по связям с общественностью и СМИ в Госспецсвязи. На момент взрыва он был официально безработным.
Пострадавший от взрыва — 24-летний Андрей Сероштан, которого источники издания называют водителем взорванного авто.
«Граната разорвалась в руках у Куксы, а в машине нашли пусковой рычаг гранаты. Причиной событий стал семейный конфликт», — отмечается в публикации.
Примечательно, что ранее похожее заявление сделал нардеп-«радикал» Игорь Мосийчук.
«Это точно не теракт, а банальные семейные разборки. Отчим выяснял отношения с пасынком при помощи гранаты. Ужас!» — отметил Мосийчук.
Вчера вечером в Дарницком районе Киева прогремел взрыв. Был взорван автомобиль Chevrolet. Один из находившихся в авто погиб, другой с многочисленными ранениями был доставлен в больницу.
Полиция открыла уголовное производство по статье «Умышленное убийство».
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