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Пророчество Мюллера
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Пророчество Мюллера 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Аккурат к Дню Победы на Украине выпустили марки с изображением руководителей дивизии СС «Галичина». Многие «герои», то есть люди, которые, по версии украинского руководства, являются некими авторитетами, — прямо в нацистской форме.
Осторожные попытки привлечь на свою сторону отребье оккупированных стран немцы предпринимали еще до начала Великой Отечественной войны. Отдельные части из французских, бельгийских и польских элементов призваны были делать грязную работу — проводить карательные акции против мирного населения, угонять людей в Германию, ловить партизан.
В каждом народе непременно найдется кучка ублюдков, готовых воевать хоть с кем. Однако сегодня европейские страны стесняются таких страниц прошлого. Французы, например, не героизируют сегодня маршала-коллаборанта Анри Петена.
Украина, декларируя приверженность европейским ценностям, фактически достаточно безнаказанно на них плюет. Несмотря на неоднократное осуждение нацизма и его сторонников, принятых на уровне ЕС, многие страны по-прежнему стоят особняком. Прав был папаша Мюллер, когда говорил, что найдутся те, кто после войны будет с охотой вскидывать руку в нацистском приветствии.
Не исключено, что когда-нибудь эти метастазы фашизма придется удалять еще раз.
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