Пророчество Мюллера

Аккурат к Дню Победы на Украине выпустили марки с изображением руководителей дивизии СС «Галичина». Многие «герои», то есть люди, которые, по версии украинского руководства, являются некими авторитетами, — прямо в нацистской форме.

Осторожные попытки привлечь на свою сторону отребье оккупированных стран немцы предпринимали еще до начала Великой Отечественной войны. Отдельные части из французских, бельгийских и польских элементов призваны были делать грязную работу — проводить карательные акции против мирного населения, угонять людей в Германию , ловить партизан.

В каждом народе непременно найдется кучка ублюдков, готовых воевать хоть с кем. Однако сегодня европейские страны стесняются таких страниц прошлого. Французы, например, не героизируют сегодня маршала-коллаборанта Анри Петена.

Украина, декларируя приверженность европейским ценностям, фактически достаточно безнаказанно на них плюет. Несмотря на неоднократное осуждение нацизма и его сторонников, принятых на уровне ЕС , многие страны по-прежнему стоят особняком. Прав был папаша Мюллер, когда говорил, что найдутся те, кто после войны будет с охотой вскидывать руку в нацистском приветствии.

Не исключено, что когда-нибудь эти метастазы фашизма придется удалять еще раз.