Аваков массово наградил сотрудников уголовного розыска оружием

Об этом сообщил глава Нацполиции Украины Сергей Князев в Twitter.

«65 оперов уголовного розыска приказом Арсена Авакова награждены лучшей наградой: боевым оружием. Большинство хорошо знаю — каждый в свое время победил в своих регионах особо опасных преступников. В глазах увидел спокойную уверенность, у некоторых — хитрость», — написал он.

65 оперів карного розшуку наказом @AvakovArsen нагороджені найкращою відзнакою:бойовою зброєю. Більшість добре знаю— кожен у свій час переміг у своїх регіонах особливо небезпечних злочинців. В очах побачив спокійну впевненість, у декого-хитрість. Переконався — впораємося, переможемо pic.twitter.com/RIDe7CJFzO

— Сергій Князєв (@knyazevsergii) 28 апреля 2018 г.

В свою очередь в департаменте коммуникации МВД Украины уточнили, что наградное оружие получили работники уголовного розыска территориальных подразделений Национальной полиции Украины.

Глава МВД Арсен Аваков известен своей практикой награждать оружием не только сотрудников правоохранительных органов, но и политиков.

Ранее он сам признавался, что в 2014-2016 годах вручил 1 322 единицы наградного оружия.

Примечательно, что некоторые украинские политики в качестве наградного оружия получили даже пулеметы.