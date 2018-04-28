Политолог: Режим Порошенко заставляет украинцев торговать органами 

Все больше жителей Украины вовлекаются в незаконную трансплантологию. Как сообщила журналистка украинского телеканала СТБ Заславец, многие граждане страны выезжают в Турцию, где в местных клиниках отдают свои органы. Также, по данным сотрудницы СМИ, в украинский Институт хирургии и трансплантологии им. Шалимова регулярно приходят письма с просьбой купить органы.
В эфире НСН украинский политолог Олег Соскин подтвердил, что на Украине черная трансплантология стремительно развивается и жертвами, как правило, становятся деклассированные люди без средств существования –около 15 процентов от всего населения страны.
Трансплантация органов в России не легитимна и часто коррупционна «Это развитая тенденция. Журналистка сказала только кусочек правды. Появились иностранные структуры, которые дают деньги в кредит. В частности, из стран Балтии — Литвы, Латвии, Эстонии. Есть специальная программа, которая очень быстро и без процентов выдает кредит, скажем, на 2 тысячи гривен. А потом начинают через неделю проценты щелкать. Такие кредиты берут многие игроманы, посетители легального игрового бизнеса, а также деклассированные элементы общества, у которых нет ни жилья, ни собственности. Деклассированных людей по всей Украине, я думаю, что процентов 15 точно есть от всего населения. Очень легко взять на органы людей, которые не имеют социального статуса. Их никто не будет искать, защищать. Таких выискивают и отправляют на „переработку“. Я думаю, этот бизнес покрывает полиция. Надо с Арсена Авакова (глава МВД Украины — прим. НСН) спросить по этому делу», — сказал эксперт.
По словам Соскина, Украина занимает одно из первых мест по нелегальной трансплантации органов и это напрямую связано с нынешним экономическим и политическим состоянием страны. «Это с Порошенко (президент Украины Петр Порошенко — прим. НСН) напрямую связано. Я думаю, у них цель поставлена уничтожить украинское население. Такая же ситуация во всех бедных несчастных странах, где общество поделено на два полюса. Один — это миллиардеры, которые угнетают население, живут как богатейшие буржуа. А, с другой стороны, есть бедные несчастные люди, и нет среднего класса. Еще в 19 веке это было распространено во Франции, Германии, когда люди детей отдавали в услужение. Украина возвращается к этому периоду», — подчеркнул эксперт.
Напомним, что 12 апреля Служба безопасности Украины задержала в Киеве участников транснациональной группировки, которая специализировалась на торговле органами людей, сообщает РИА Новости.
Ранее на пресс-конференции НСН президент Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе, член Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения Алексей Старченко рассказал о состоянии трансплантологии в России.