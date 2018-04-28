Делегаты из Германии и РФ стали свидетелями обстрела украинскими военными поселка Зайцево 

Об этом в комментарии «Донецкому агентству новостей» рассказал президент российской гуманитарной организации «Солидарность. Добро. Милосердие» Владимир Сыч.
«Когда мы приехали нас предупредили, чтобы держались вместе, потому что в любой момент может начаться обстрел. Мы собрались ехать в местную школу, посетить детей, передать им подарки. В момент, когда мы подъехали к школе, начался обстрел со стороны Украины, мы не ожидали и очень испугались, слышали разрывы», — отметил он.
По его словам, участникам делегации трудно было сдержать слезы, когда они увидели в школе напуганных обстрелам детей. При этом Сыч предположил, что украинские военные заранее знали о визите немецких и российских общественников, поэтому расстрел приурочили именно к нему.
Делегация представителей общественных и гуманитарных организаций из ФРГ и РФ в составе одиннадцати человек прибыла в ДНР вчера — 27 апреля. Предполагается, что немецкие делегаты после возвращения в свою страну предоставят правительству Германии факты происходящего в Донбассе, в том числе и военных преступлений против мирного населения региона.