Москалькова назвала «абсурдными» обвинения Украины в адрес крымчан за выбор в пользу РФ 

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Обвинения, предъявляемые Украиной в адрес жителей Крыма, сделавших выбор в пользу России, абсурдны и безнравственны, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Человек свободен в своем выборе. И сегодня из-за нового витка антагонизма и непонимания они попадают в условия обвинения в том, что они сделали выбор в пользу гражданства России, что является абсолютно абсурдным с точки зрения здравого смысла и безнравственно с точки зрения морали", — сказала омбудсмен.
Она отметила, что жители Крыма «сделали добровольный выбор своего гражданства, что соответствует международным нормам и принципам». Сейчас часть из них, помимо российского паспорта, сохраняет и старый, украинский, чтобы поехать к родственникам, живущим на Украине.
"Мы не можем упрекать людей за то, что они хотят быть гражданами России. Как мы не можем упрекать любых других людей, что они хотят быть гражданами Израиля, США, Великобритании", — добавила Москалькова.
После присоединения Крыма к России неоднократно возникали ситуации, когда принявших российское гражданство жителей полуострова задерживали на Украине. Например, Государственная погранслужба Украины 25 марта в Азовском море задержала судно «Норд» под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ, живущих в Керчи. Членам экипажа назначено административное наказание, а капитану предъявлено обвинение по статье о нарушении порядка въезда-выезда «на временно оккупированную территорию».