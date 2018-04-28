Москалькова назвала «абсурдными» обвинения Украины в адрес крымчан за выбор в пользу РФ

"Человек свободен в своем выборе. И сегодня из-за нового витка антагонизма и непонимания они попадают в условия обвинения в том, что они сделали выбор в пользу гражданства России, что является абсолютно абсурдным с точки зрения здравого смысла и безнравственно с точки зрения морали", — сказала омбудсмен.

Она отметила, что жители Крыма «сделали добровольный выбор своего гражданства, что соответствует международным нормам и принципам». Сейчас часть из них, помимо российского паспорта, сохраняет и старый, украинский, чтобы поехать к родственникам, живущим на Украине.

США, "Мы не можем упрекать людей за то, что они хотят быть гражданами России. Как мы не можем упрекать любых других людей, что они хотят быть гражданами Израиля Великобритании ", — добавила Москалькова.