Женщина получила ранения в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Украинские силовики обстреляли запад Донецка . В результате ранения получила мирная жительница, передает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на главу представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслана Якубова.

По его словам, в результате обстрела со стороны ВСУ ранение получила мирная жительница 1942 года рождения. Она проживает в Петровском районе города.

Огонь велся со стороны подконтрольной украинским властям Марьинки с применением АГС. Было сделано 15 выстрелов. Также в момент приезда скорой помощи ВСУ открыли снайперский огонь по месту происшествия.

В СЦКК сообщили, что пострадавшая доставлена в Донецкую городскую больницу №14 с осколочными ранениями предплечья и коленного сустава.