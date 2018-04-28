Ещё
Женщина получила ранения в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Женщина получила ранения в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ 

ТВ Центр 28 минут назад
Фото: ТВ Центр
Украинские силовики обстреляли запад Донецка. В результате ранения получила мирная жительница, передает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на главу представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслана Якубова.
По его словам, в результате обстрела со стороны ВСУ ранение получила мирная жительница 1942 года рождения. Она проживает в Петровском районе города.
Огонь велся со стороны подконтрольной украинским властям Марьинки с применением АГС. Было сделано 15 выстрелов. Также в момент приезда скорой помощи ВСУ открыли снайперский огонь по месту происшествия.
В СЦКК сообщили, что пострадавшая доставлена в Донецкую городскую больницу №14 с осколочными ранениями предплечья и коленного сустава.
ТВ Центр: последние новости
Грузинский наемник рассказал о причастности Парубия к трагедии 2 мая в Одессе Депутат Рады потребовал отобрать у России Крымский мост Тимошенко возглавила президентский рейтинг на Украине
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян304
Лавров сделал заявление года147
Российских моряков запугали украинскими пиратами133
Анонсировано повышение пенсионного возраста676
Известный режиссер разбился в ДТП21
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение