На Украине ужесточили правила получения субсидий 

Правительство Украины ужесточило действующие правила предоставления субсидий на жилищно-коммунальные услуги для населения.
Об этом сообщается на сайте кабмина страны.
Отмечается, что правительство Украины решило пойти на монетизацию предоставляемых льгот и уже в следующем отопительном сезоне люди будут получать субсидии деньгами.
По данным правительства, если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее пяти лет, за исключением мопедов и машин, предоставленных соцзащитой, то субсидию назначать не будут. Она также не будет предоставляться людям, площадь квартиры которых больше 120 кв. метров, а дома — 200 кв. м.
Безработным субсидия будет назначаться лишь в том случае, если они официально зарегистрированы в службе занятости, а работающим без оформления на Украине или в других странах, органы соцзащиты будут по умолчанию считать доход в три прожиточных минимума — 5286 гривен.
Уточняется, что вместе с этим был уменьшен норматив электроэнергии, выделяемой на отопление. Социальная норма на газовое отопление составит 4,5 кубических метра на 1 квадратный метр площади, электроотопление — 30 кВт/ч на 1 квадратный метр площади.
Ранее компания «Нафтогаз Украины» предложила правительству страны повысить цены на газ на 60—65%.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил предложение компании «Нафтогаз» повысить цены на газ на Украине.