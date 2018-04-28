На Украине ужесточили правила получения субсидий

Правительство Украины ужесточило действующие правила предоставления субсидий на жилищно-коммунальные услуги для населения.

Об этом сообщается на сайте кабмина страны.

Отмечается, что правительство Украины решило пойти на монетизацию предоставляемых льгот и уже в следующем отопительном сезоне люди будут получать субсидии деньгами.

По данным правительства, если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее пяти лет, за исключением мопедов и машин, предоставленных соцзащитой, то субсидию назначать не будут. Она также не будет предоставляться людям, площадь квартиры которых больше 120 кв. метров, а дома — 200 кв. м.

Безработным субсидия будет назначаться лишь в том случае, если они официально зарегистрированы в службе занятости, а работающим без оформления на Украине или в других странах, органы соцзащиты будут по умолчанию считать доход в три прожиточных минимума — 5286 гривен.

Уточняется, что вместе с этим был уменьшен норматив электроэнергии, выделяемой на отопление. Социальная норма на газовое отопление составит 4,5 кубических метра на 1 квадратный метр площади, электроотопление — 30 кВт/ч на 1 квадратный метр площади.