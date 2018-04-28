Михаил Погребинский: Порошенко боится националистов и не может отойти от их идеологии

— Совсем недавно произошла история с львовской учительницей и по совместительству депутатом местного горсовета, которая в социальных сетях воспевала Гитлера. Мэр Львова Андрей Садовой по этому поводу заявил, что «мы не допустим, чтобы в львовских школах работали люди, которые прославляют тех, кто убивал миллионы украинцев». Но вот сегодня город размашисто отмечает 75-летние дивизии «Галичина». Но ведь это та самая СС «Галичина», входившая в состав спецподразделений гитлеровской Германии . Выходит, львовская власть возражает сама себе?

— Ничего нового в этом нет. Уже лет 20 и во Львове, и в Тернополе регулярно отмечается день рождения Бандеры. Просто немножко масштабы меняются. Если раньше в Киеве больших демонстраций бандеровцев не было, то сейчас они есть. К этому снисходительно относилась любая власть.

Новое в этом то, что власть уже не просто снисходительно относится к таким мероприятиям, она фактически цинично поддерживает их активность, только лишь на словах высказывая критику, как тот же Садовой. Ведь тамошний горсовет почти полностью состоит из национал-радикалов из ВО «Свобода» и прочих аналогичных организаций и сил.

Можно было бы предположить, что мэр вынужден как-то с ними считаться. Но дело в том, что его словам никакой веры нет. Партия Садового («Самопомощь» — ред.) ведет радикально-националистический курс в Верховной Раде . Фактически, для Садового радикальный национализм также является базой для его политики. И поскольку он управленец и бизнесмен, думаю, что это циничное использование тренда, который существует на Западной Украине среди активной части общества.

Мы знаем, что большинство жителей этого региона — абсолютно нормальные и вменяемые люди, и только актив, который выбирает во власть всех этих националистов, настроен радикально. Я не знаю, насколько активно они участвуют в конфликте в Донбассе. Комментарии от бойцов АТО идут на русском языке. То есть, на родном языке людей, живущих на востоке Украины , и гораздо реже звучит западноукраинский говорок.

— Есть ли тенденция к увеличению размаха подобных празднеств?

— У себя дома они чувствуют себя полноправными хозяевами положения, поэтому и впредь будут отмечать такие праздники, как делают сейчас. До тех пор пока не произойдет жесткое дистанцирование от этой идеологии, ничего не поменяется.

А такое дистанцирование не может себе позволить не только Садовой, у которого в местном совете большинство радикалов, но также и Порошенко, который тоже, конечно же, не является украинским радикальным националистом. Но он боится националистов, поэтому и не может отойти от их идеологии.

Когда власть не будет их бояться и скажет: «Вы — маргиналы, и вот ваша ниша. Мы позволяем вам собирать митинги и так далее, но вы нам диктовать правила жизни не будете», — тогда и восстановится нормальный статус-кво.

— Исходя из ваших рассуждений, надо понимать, что официальный Киев не обратит внимания на официальное заявление более 50 конгрессменов США , попросивших в письме Госдепу дипломатически надавить на Украину и Польшу за то, что там на государственном уровне поддерживаются антисемитизм, ксенофобия, отрицание Холокоста?

— Об этом все уже давно забыли. И я думаю, что такая активность американских конгрессменов обеспечивается израильским лобби. Есть какая-то часть израильского политического истеблишмента — но это далеко не все — которая отслеживает ситуацию и фактически готовит подобного рода материалы (по антисемитизму, ксенофобии, отрицании Холокоста — ред.)

Более того, я считаю, что если бы вопрос был бы поставлен на голосование в Конгрессе или Сенате США , там тоже набралось бы большинство, поддерживающие эту инициативу. Американскому Конгрессу нет резона становиться на сторону откровенных нацистов.

Но сегодняшняя ситуация разделяет отношение к этой теме на две совершенно разные составляющие. Одно дело, осудить национал-радикалов. В Соединенных Штатах это периодически происходит на разных уровнях. Другое дело, отношение к Украине, как к антироссийскому форпосту.

Из этого второго направления проистекает, что если снисходительное отношение к национал-радикалам соответствует теме удержания украинской власти в режиме максимального противостояния России , значит, тогда трогать их не надо — пускай живут. А может быть, этих нацистов еще надо и как-то нелегально поддержать.

Эти две стороны процесса существуют параллельно и будут существовать до тех пор, пока есть текущий формат отношений между Штатами и Россией.

— Чем такая ситуация обернется для самой Украины?

— Я думаю, что то большинство жителей Востока и Юга Украины (и неважно, какую политическую силу они поддерживают), которое интересуется украинской политикой и видит все происходящее, будет глубже уходить во внутреннюю эмиграцию. Большинство людей — это 70% и более — в разных областях Юга и Востока страны против этого (действий национал-радикалов — ред.).

Такое положение дел углубляет раскол и создает внутреннее напряжение на части государства, которое может привести к самым неожиданным последствиям в зависимости от того, как будет складываться социально-экономическая ситуация дальше.

Игонорировать этот момент, значит — закладывать бомбу под будущее украинской государственности.