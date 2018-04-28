Российских моряков запугали украинскими пиратами

МИД России предупредил российские судовые компании о существующих рисках захвата судов со стороны Украины . Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как пояснили в министерстве, в последнее время все чаще фиксируются случаи незаконного задержания российских судов украинскими властями. В частности, 25 марта украинские пограничники задержали в Азовском море российское рыболовецкое судно «Норд», а спустя две недели наложили арест на судно Trans Services Maritime.

Кроме того, в МИД напомнили о намерении правительства Украины полностью запретить российским судам входить во внутренние воды страны.

«В связи с этими провокационными действиями властей Украины в отношении российских судов и граждан Российской Федерации МИД России обращает внимание судовых компаний на реальные риски пиратских захватов российских транспортных средств украинскими силовыми структурами», — подчеркнули в ведомстве.

Министерство инфраструктуры Украины 23 апреля предложило закрыть для российских судов вход во внутренние воды страны из-за «высокого уровня террористической угрозы». «Это недопустимо, когда во время агрессии со стороны Российской Федерации по рекам Украины, где находятся объекты критической инфраструктуры, ходят российские суда», — заявлял замминистра Юрий Лавренюк

Позже в украинском кабмине данную инициативу поддержали, пояснив, что запрет будет касаться судов-нарушителей под флагом любого другого государства, которое «пренебрегает украинскими законами и международным правом и заходит в закрытые морские порты временно оккупированного Крыма Севастополя ».

В марте украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно «Норд» под флагом России с 10 членами экипажа на борту. Судно зарегистрировано в одном из портов Крыма, который Украина считает своей территорией. Команда провела на судне с гниющей рыбой более 10 дней. Покидать сейнер им запретили, выставив охрану.