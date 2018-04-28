МИД РФ предупредил о риске пиратского захвата российских судов Украиной

Владельцам судов, ходящих под российским флагом или заходившим в порты Крыма Севастополя , следует опасаться пиратских захватов транспортных средств украинскими силовыми структурами. С таким предупреждением выступил МИД РФ

Как отмечается на сайте внешнеполитического ведомства, «в последнее время участились случаи незаконного задержания украинскими властями российских судов». После неправомерного задержания Госпогранслужбой Украины российского рыболовного судна «Норд», аналогичный арест был наложен на судно Trans Services Maritime. Угроза нависла над любым судном, принадлежащим компании, зарегистрированной в РФ , и даже просто «осуществлявшим заход в морские порты Республики Крым и Севастополя».

"В связи с этими провокационными действиями властей Украины в отношении российских судов и граждан Российской Федерации МИД России обращает внимание судовых компаний на реальные риски пиратских захватов российских транспортных средств украинскими силовыми структурами", — отметили на Смоленской площади.

Напомним, рыболовецкий сейнер «Норд» из Керчи был задержан украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта. Судно принудительно проводили в порт Бердянска , после чего трюм корабля опечатали, а судовые документы изъяли. У членов экипажа также забрали паспорта. Позже капитана сейнера Владимира Горбенко арестовали, а затем выпустили под залог. Сейчас ему инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию». Кроме того, против него выдвинуто обвинение в незаконной ловле рыбы. На данный момент он выпущен из СИЗО , однако вынужден был сдать паспорт. Ему запрещен выезд на территорию Крыма.

Из девяти членов экипажа лишь двоим (с третьей попытки) удалось вернуться в Россию. Остальные семь моряков по-прежнему не могут покинуть территорию Украины.