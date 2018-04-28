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При обстреле силовиками Донецка женщина получила ранение, заявили в ДНР
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При обстреле силовиками Донецка женщина получила ранение, заявили в ДНР 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
ДОНЕЦК, 28 апр — РИА Новости. Женщина ранена в результате обстрела со стороны украинских силовиков Петровского района Донецка в субботу, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
"Сегодня в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины ранение получила мирная жительница 1942 года рождения… Огонь велся с направления населенного пункта Марьинка с применением АГС, было выпущено 15 гранат… В момент приезда скорой помощи украинские силовики открыли снайперский огонь по месту происшествия", — заявил представитель ведомства.
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