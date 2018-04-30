Эксперт: рейтинг Тимошенко выше рейтинга Порошенко из-за высокого антирейтинга последнего

Политический аналитик и независимый журналист Александр Асафов считает, что если соотнести полученные результаты опроса с реальностью, то рейтинг Тимошенко окажется значительно выше, чем рейтинг действующего президента из-за высокого антирейтинга последнего, передает ФАН.

"И связано это вовсе не с популярностью данной особы, а с тем, что Тимошенко давно и целенаправленно выступает с критикой действующей власти и является, пожалуй, самым крупным и известным оппозиционером", — сказал Александр Асафов.