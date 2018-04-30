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Эксперт: рейтинг Тимошенко выше рейтинга Порошенко из-за высокого антирейтинга последнего
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Эксперт: рейтинг Тимошенко выше рейтинга Порошенко из-за высокого антирейтинга последнего 

Газета.Ru 1 час назад
Политический аналитик и независимый журналист Александр Асафов считает, что если соотнести полученные результаты опроса с реальностью, то рейтинг Тимошенко окажется значительно выше, чем рейтинг действующего президента из-за высокого антирейтинга последнего, передает ФАН.
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, согласно результатам опроса, который провела социологическая группа «Рейтинг», оказалась популярнее действующего президента Украины Петра Порошенко. За Тимошенко были готовы проголосовать 14% респондентов, в то время как за главу государства свой голос готовы отдать 9% опрошенных. Таким образом, популярнее Петра Порошенко оказался даже экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко, рейтинг которого составляет 11%.
"И связано это вовсе не с популярностью данной особы, а с тем, что Тимошенко давно и целенаправленно выступает с критикой действующей власти и является, пожалуй, самым крупным и известным оппозиционером", — сказал Александр Асафов.
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