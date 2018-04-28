Бывший боец украинского спецназа просит политического убежища в Финляндии: Украина — заложница и Запада, и Востока

Бывший командир подразделения спецназа Вооруженных сил Украины обратился к Финляндии за предоставлением политического убежища, потому что он подвергся преследованиям за критику действий руководства страны и событий на востоке Украины.

Факты:

После демобилизации бывший командир подразделения спецназа ВСУ Александр Мединский создал видеоблог и зарегистрировал информационное агентство «Опен Юкрейн» (Open Ukraine), в котором он просит граждан высказать свое мнение о войне, идущей на востоке Украины.

В настоящее время Мединский обратился к властям Финляндии с просьбой о предоставлении политического убежища, так как он стал объектом преследований на Украине.

Россия оккупировала Крым больше четырех лет назад, затем летом 2014 года на востоке Украины началась война, которая продолжается до сих пор.

В апреле 2017 года в видеоинтервью Мединский спрашивал у киевлян, может ли Украина победить в войне с Россией. Все интервью Мединского публикуются полностью, без вырезок.

37-летний Александр Мединский был командиром подразделения спецназа ВСУ в 2015-2016 годы. После демобилизации он создал канал Open Ukraine на YouTube. На своем канале он критикует правительство Украины и ведущуюся в стране войну. Это не нравится власть предержащим.

Преследования и угрозы вынудили Мединского обратиться к Финляндии с просьбой о предоставлении политического убежища.

Сначала надо разобраться в том, кто такой Мединский. По образованию он экономист. Весной 2015 года его призвали на службу в специальные войска ВСУ, и он служил до ноября 2016 года. Служба продолжилась бы и дальше, но Мединский решил демобилизоваться.

Критиковал и Россию, и Украину

Мединский считает, что Украина стала заложницей и Востока, и Запада. Хотя он и критикует Украину, он ни в коем случае не считает себя пророссийски настроенным человеком.

«Я никогда не буду одобрять оккупацию Крыма. Крым — это часть Украины», — однозначно высказывается Мединский уже в Хельсинки

«Я также не одобряю, что Россия снабжает оружием, обучает и поддерживает деньгами повстанцев на востоке Украины. Точно так же я не одобряю, что США поддерживают украинские правительственные войска», — продолжает он.

Мединский говорит, что из России на восток Украины поступает оружие и техника. Время от времени на этой территории появляются российские специальные войска. По его словам, главным образом против правительственных войск все же сражаются местные сепаратисты — конечно, при поддержке России.

Мединский не считает себя патриотом, но не одобряет вмешательство в дела Украины со стороны. О России и Соединенных Штатах он говорит отдельно. Ему не нравится, что руководство Украины не берет бразды правления в свои руки, чтобы бороться с коррупцией и реорганизовать систему правосудия.

Нападки на СМИ, организованные государственной властью, и, вероятно, нанятыми преступными группировками, тоже подвергаются его критике.

Мединский не одинок в своей позиции. ОБСЕ также обеспокоен ограничениями в работе украинских СМИ.

Финский путь

Мединский считает, что современная Украина делит людей на три лагеря. Мечта одного лагеря — Запад и членство в ЕС НАТО . Второй лагерь ориентируется на Восток и хочет стать частью России или тоскует по советскому прошлому.

Третий лагерь — тот, к которому Мединский причисляет себя.

«Надо найти собственный путь, как это сделала Финляндия. Надо быть независимыми», — говорит он.

«Финляндия потеряла территории, но выжила и сейчас лавирует между Западом и Востоком», — продолжает Мединский.

«Я слишком много знаю»

Мединский служил в войсках специального назначения и создавал сети в разных секторах на востоке Украины. Его местопребывание несколько раз менялось, но работа оставалась в основном той же.

«Я вербовал людей с другой стороны, организовывал движение сопротивления, обучал, доставлял оружие», — перечисляет Мединский свои обязанности на передовой.

У него есть четкое представление о том, что там происходит.

Осенью 2015 года он заметил, что что-то идет не так. Всего он пока не может рассказать, только основные моменты.

По его словам, всем было известно, что российские военнослужащие выполняют на территории специальные задания, но это не российская армия в том понимании, как это представляет украинское руководство. Он также рассказывает об американских и литовских инструкторах, которых в украинских войсках очень много.

Мединский обнаружил широкую и хорошо организованную контрабандистскую сеть, функционирующую между территориями, которые контролируют украинское правительство, и территориями сепаратистов.

«Золото, лекарства, табак, духи», — перечисляет Мединский.

Другой особенностью были необычные документы. У него, например, было армейское удостоверение личности для облегчения передвижения по территории еще до того, как он стал служить в войсках специального назначения.

«В действительности таких документов не существует», — рассказывает Мединский.

Он также критикует двуличность украинского руководства.

«Армия не получила обещанное снаряжение. Все это осталось на бумаге, в действительности ничего не было», — говорит он.

Мединский рассказывает, что у него лично была только «плохая китайская каска». Униформу, бронежилет и другое снаряжение он покупал на свои деньги.

Он показывает список, где указано снаряжение, которое он якобы получил. По его словам, подпись на списке подделана.

«В этом списке есть все обмундирование, спальный мешок, бронежилет и много всего другого. Из всего этого списка я получил только шапку».

Не обо всем, что Мединский видел и испытал на передовой, он не может или не хочет рассказывать.

«Я знаю слишком много, чтобы я мог вернуться на Украину», — считает он.

«В Крыму настоящая оккупация»

Мединский критикует не только то, что он сам видел и испытал в украинской армии, но и руководство страны в целом.

«Крым действительно оккупирован, почему сражения идут на востоке Украины, а не там?» — спрашивает Мединский.

Вопросы украинцам задает сам Мединский или его оператор: что граждане думают о Крыме, войне на востоке Украины, коррупции и многих других наболевших вещах.

«Многие более крупные СМИ стали работать иначе, потому что и им угрожают».

«Мы ничего не вырезаем из интервью, мы публикуем ответы такими, какие они есть на самом деле», — говорит Мединский о принципе работы своего канала.

Он приводит один пример, который заставил руководство страны «встать на дыбы».

«Я опубликовал рассказ о том, сколько оружия пропало. Это не секретная информация, но ее не публикуют».

«И правительство обиделось. Они потребовали закрыть канал», — рассказывает Мединский.

Разговоры об оружии возвращают его обратно на восток Украины.

«В Авдеевке, которая находится на подконтрольной Украине территории, мы нашли ящик с российскими снарядами. Это значит, что бизнес с Россией никогда не прекращался», — разочарованно говорит Мединский.

Безусловно, речь идет о масштабном явлении, но этот ящик с боеприпасами сделал все понятным для него самого.

Сложный случай

Мединский говорит, что он и его канал Open Ukraine стал проблемой для украинской элиты.

Он критикует и открыто рассказывает о том, что видит. Он не замешан в коррупции. Он демобилизовался из войск специального назначения, несмотря на то, что его договор хотели продлить.

Щупальца власти достигли даже организаций, контролирующих журналистов. Национальный союз журналистов Украины отказался принять его в свои ряды.

«При этом мои материалы используют на занятиях по журналистскому мастерству как пример того, как гражданская журналистика может влиять на работу крупных медийных каналов», — смеется Мединский.

Он пытался вступить в Независимый медиа-профсоюз Украины.

Забавно, что и туда его не приняли. Основанием для отказа был слишком независимый стиль работы Мединского.

«Просто невероятно», — смеется он.