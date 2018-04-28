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Пушков: Совет Европы без РФ может превратиться в Совет Части Европы
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Пушков: Совет Европы без РФ может превратиться в Совет Части Европы 

Российская Газета 2 часа назад
Антироссийское лобби ведет Совет Европы в тупик, считает глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
"Следуя за Украиной и антироссийским лобби в ПАСЕ, Совет Европы уверенно движется в тупик", — написал он в Twitter. В итоге, считает сенатор, СЕ рискует остаться без России, «но с ценным приобретением в виде вечно несчастной и чего-то требующей Украины». «И станет Советом Части Европы — СЧЕ. Унылая перспектива», — заключил он.
Российская парламентская делегация в 2014 году была лишена права голоса и других важных полномочий в Совете Европы из-за воссоединения с Крымом и ситуации на Украине. С 2017 года Россия приняла решение оплачивать лишь часть взноса в Совет Европы до тех пор, пока права парламентариев не будут восстановлены в полном объеме.
24 апреля, выступая на сессии ПАСЕ, генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд заявил, что комитет министров иностранных дел Совета к концу 2019 года может принять меры в отношении РФ из-за ее отказа вносить финансовый взнос в бюджет организации.
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