Судоходные компании РФ предупредили об угрозе пиратства на Украине 

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым. В Министерстве иностранных дел России напомнили отечественным судоходным компаниям о пиратстве на Украине из-за незаконных задержаний российских судов украинскими силовиками. Об этом сообщает РИА Новости.
Предупреждая о рисках пиратского пленения, во внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на то, что 25 апреля правительство Украины запретило судам, идущим под российским флагом, перемещаться и перевозить грузы по территории страны. Тем самым Кабмин поддержал инициативу Министерства инфраструктуры, которая распространяется и на транспортные средства зарегистрированных в России судовладельцев. Кроме того, запрет на транзит и перевозку грузов касается судов, посещавших порты Крыма и Севастополя, в независимости от того, под каким флагом они перемещаются.
25 марта в Азовском море украинские пограничники задержали российское судно «Норд» с 10 членами экипажа. Все они — граждане России. На моряков наложили административные штрафы, а капитана Владимира Горбенко обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», ему грозит до 5 лет лишения свободы. Горбенко также предъявлено подозрение в незаконной ловле рыбы. Капитану избрана мера пресечения в виде личного обязательства с запретом покидать Украину и посещать Крым.
19 апреля двое членов экипажа смогли покинуть Украину и уже вернулись в Крым. В этот же день украинские пограничники сняли с рейса в Минск других семь моряков. Ранее судовладелец заявил, что «Норд» задержан противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Крымское УФСБ возбудило дело по статье 211 УК РФ (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава).