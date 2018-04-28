Судоходные компании РФ предупредили об угрозе пиратства на Украине 

РИА Новости Крым: последние новости

Организаторы бизнес-конференции рассказали, приедет ли Собчак в Крым

Порошенко надеется, что создание поместной церкви на Украине вернет Крым

На Украине объявили в розыск почти 6 тыс крымских военных