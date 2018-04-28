Сенатор от Крыма предложила законодательно ввести понятие «пиратство»

В частности, выступая на заседании морской коллегии при правительстве России в субботу в Ливадии , она заявила о необходимости поправок в законопроект «О государственном управлении морской деятельностью РФ».

"Прошу изучить вопрос и рассмотреть закрепление в главе 6-й обсуждаемого законопроекта норм, которые бы позволили отождествлять действия государства-неприятеля, предусмотренные статьей 101 конвенции ООН по морскому праву, с понятием пиратства", — сказала сенатор. Таким образом, подчеркнула она, у России появится возможность применять статью 105 конвенции, которая уполномочивает в последующем все государства на захват пиратского судна, арест находящихся на нем лиц и привлечения к ответственности.

Сейчас конвенция ООН определяет пиратскими только частные суда и государственные военные корабли, экипажи которых подняли мятеж и вышли из-под контроля властей.

Погранслужба Украины 25 марта задержала в 15 милях от Обиточной косы рыболовецкое судно «Норд» под российским флагом, приписанное к Керчи . 19 апреля двое из десяти членов экипажа смогли вернуться в Крым через Минск . Еще семерых рыбаков не выпустили с территории Украины. В аэропорту в нарушение международных норм у них были изъяты российские загранпаспорта, а в протоколах задержания указано, что они являются гражданами Украины.

На Украине остается и капитан судна «Норд» Владимир Горбенко . Херсонский суд обязал его сдать паспорта и являться по первому требованию следователя, а также фактически лишил его возможности вернуться домой.