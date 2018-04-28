Ковитиди предложила ввести понятие «пиратства» после захвата Украиной судна «Норд»

Выступая на морской коллегии в Ливадии , Ковитиди отметила, что международные правовые нормы не могут защитить российских моряков, а в российском законе «О государственном управлении морской деятельностью РФ» нет понятия «пиратство».

Так, положение конвенции ООН по морскому уставу признаёт пиратскими только частные суда или корабли флотов государств, экипажи которых подняли бунт и вышли из-под контроля властей.

«Прошу изучить вопрос и рассмотреть закрепление в главе 6 указанного закона обсуждаемого законопроекта норм, которые бы позволили отождествлять действия государства-неприятеля, предусмотренной статьей 101 ООН по морскому праву с понятием «пиратство»», — сказала Ковитиди.