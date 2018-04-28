Ковитиди предложила ввести понятие «пиратства» после захвата Украиной судна «Норд» 

Член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди предложила ввести в закон понятие «пиратство» в связи с захватом украинскими пограничниками российского рыболовного судна «Норд», передаёт РИА «Новости».
Выступая на морской коллегии в Ливадии, Ковитиди отметила, что международные правовые нормы не могут защитить российских моряков, а в российском законе «О государственном управлении морской деятельностью РФ» нет понятия «пиратство».
Так, положение конвенции ООН по морскому уставу признаёт пиратскими только частные суда или корабли флотов государств, экипажи которых подняли бунт и вышли из-под контроля властей.
«Прошу изучить вопрос и рассмотреть закрепление в главе 6 указанного закона обсуждаемого законопроекта норм, которые бы позволили отождествлять действия государства-неприятеля, предусмотренной статьей 101 ООН по морскому праву с понятием «пиратство»», — сказала Ковитиди.
Судно «Норд» было задержано в Азовском море украинскими пограничниками 25 марта за нарушение закона Украины о порядке въезда в Крым и выезда из него. Поскольку Украина считает Крым временно оккупированной территорией, любые граждане, посещающие его без разрешения Украины, попадают под действие закона.