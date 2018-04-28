Скандал на Украине: неонацисты разгромили в Киеве цыганский табор

На Украине уже неделю не утихает расистский скандал, в который уже втянуты Служба безопасности Украины (СБУ) и МВД . Речь о погроме цыганского табора, учиненного в ночь с 20 на 21 апреля боевиками неонацистской группировки С14 (запрещена в России , — «РГ»). О подробностях сообщает издание «Страна».

Инцидент в лагере цыган под Лысой горой — это лесная зона неподалеку от Андреевского спуска — произошел в день рождения Гитлера, инициировавшего помимо прочих преступлений и геноцид цыган, и особо почитаемого боевиками С14. О своей акции неонацисты сообщили сами, разместив фотографии и видео погрома, который они сами назвали «уборкой мусора» и «субботником», в социальных сетях.

"Цыган на Лысой горе больше нет. Вчера они не выполнили требование, лишь часть покинула лагерь в парке. Но после убедительных законных аргументов другие тоже решили уйти с запрещенной территории. Мы убрали за ними почти весь мусор, демонтировали палатки и безопасно сожгли", — сообщил один из главарей С14 Сергей Мазур

Однако, по словам очевидцев, все было не так мирно, как рассказывают неонацисты: скрывающие свои лица под масками нападавшие использовали «газовые баллончики, режущие предметы и, возможно, огнестрельное оружие». Они сожгли 15 палаток и избили не успевших убежать обитателей, в том числе детей. Пострадавшие цыгане также рассказали «Стране», что боевики резали ножами их вещи. Сначала, по их словам, пришли двое мужчин и потребовали, чтобы люди уезжали на Закарпатье. У одной женщины нашли деньги, забрали их и сказали, что отдадут только после того, как все цыгане уйдут. Немногим позже пришли другие люди, уже в масках, и начали жечь поселение. В обитателей лагеря бросали камнями, которые ранили детей.

В итоге жители табора, бросив все вещи, сбежали к близлежащим гаражам в поисках укрытия, позвонили по «горячему номеру» в полицию, однако правоохранители приехали спустя лишь полчаса. В тот же день табор уехал на Закарпатье, а некоторые дети в их семьях заболели.

"Страна" обращает внимание на «арийское спокойствие властей» в связи с погромом. Так, сначала в полиции сообщили, что официально к ним соответствующая информация не поступала, никто заявлений не писал. Полицейские отметили, что начнут следствие по факту сожжения лагеря только после официального обращения в органы правопорядка. Когда инцидент стал резонансным, глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что в Киеве на Лысой горе сожгли не лагерь цыган, а «оставленный ими мусор». По его словам, полиция не получала ни одной жалобы на побои или насилие.

И только после опубликования видео с камер наблюдения, и начавшегося общественного резонанса — то есть, на пятый день после погрома, МВД возбудило два уголовных дела. И даже известный украинский блогер, совмещающий это занятие с руководством МВД — Арсен Аваков , разразился гневным заявлением.

"Нападать на женщин и детей, угрожать им, травить их слезоточивым газом, портить их имущество и вообще относиться к ним, как к животным из-за этнической принадлежности, — это средневековое варварство. Оно не подходит современной стране, которая стремится жить по европейским стандартам. Нацполиция не разделяет граждан по этническому признаку, когда следит за публичным порядком и борется с преступностью", — заявил министр 25 апреля.

Такая реакция, вероятно, вызвана тем, что, в отличие от неонацистов из карательного полка «Азов» и подобных организаций, неонацисты из С14 ему не подчиняются, и сотрудничают в первую очередь с СБУ, о чем их главарь Евгений Карась неоднократно заявлял.

Хотя боевики также С14 являются и членами так называемой «муниципальной варты» — объединений, созданных по образу советских добровольных народных дружин, охраняющих общественный порядок совместно с полицией. О том, что все эти «варты» состоят преимущественно из боевиков различных радикальных группировок, ранее сообщали украинские СМИ.

Также Аваков был вынужден реагировать, поскольку видео погрома увидели зарубежные правозащитники, и без того донимающие украинского министра за его дружбу с неонацистами.

Например, международная правозащитная организация Amnesty International потребовала от Киева официальной реакции и расследования произошедшего: «Amnesty International требует официальной реакции украинских властей на события на Лысой горе в Киеве в ночь с 20 по 21 апреля, а также неотложного и эффективного расследования нападения», — говорится в заявлении организации. Там также напомнили, что Украина «имеет внутренние и международные обязательства не допускать нарушений прав человека, в частности — нарушений права на жизнь и права на свободу мирных собраний».

Также на погром обратил внимание украинский Хельсинский союз по правам человека, который «решительно осуждает действия представителей С14 в Голосеевском районе Киева, так как разрушение поселения ромов является грубым нарушением прав человека, а также считает недопустимым преследование его жителей».