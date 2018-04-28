На Украине опубликовали «сказ о том, как Собчак в Крым ездила»

«Есть ложь, есть наглая ложь, а есть заявления Ксении Собчак, что она якобы не собиралась вчера (в пятницу, 27 апреля, — прим. ВЗГЛЯД) рейсом номер 146 «Брюссель-Киев» прилететь в Киев, а потом поехать законным образом в Крым», — написал Геращенко в Facebook.

«Ксения, лгать, да еще публично — не хорошо», — заметил Геращенко, пообещав, однако, оказать ей помощь, если журналистка все-таки соберется в Крым «законным» путем.

Он сообщил, что сотрудники центра «Миротворец» провели свое расследование, результаты которого опубликовали в видео под названием «Сказ о том, как Ксения Собчак в Крым ездила».

Авторы расследования заявили, что «Собчак — лгунья». «Она таки собиралась ехать в Крым через Киев и Херсон , но в последний момент ей стремно стало, и билеты были сданы», — сообщают в «Миротворце».