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На Украине опубликовали «сказ о том, как Собчак в Крым ездила»
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На Украине опубликовали «сказ о том, как Собчак в Крым ездила» 

Деловая газета «Взгляд» 55 минут назад
Депутат Верховной рады, куратор скандального украинского проекта «Миротворец» Антон Геращенко заявил, что российская журналистка Ксения Собчак лгала, утверждая, что не собиралась в Крым.
«Есть ложь, есть наглая ложь, а есть заявления Ксении Собчак, что она якобы не собиралась вчера (в пятницу, 27 апреля, — прим. ВЗГЛЯД) рейсом номер 146 «Брюссель-Киев» прилететь в Киев, а потом поехать законным образом в Крым», — написал Геращенко в Facebook.
«Ксения, лгать, да еще публично — не хорошо», — заметил Геращенко, пообещав, однако, оказать ей помощь, если журналистка все-таки соберется в Крым «законным» путем.
Он сообщил, что сотрудники центра «Миротворец» провели свое расследование, результаты которого опубликовали в видео под названием «Сказ о том, как Ксения Собчак в Крым ездила».
Авторы расследования заявили, что «Собчак — лгунья». «Она таки собиралась ехать в Крым через Киев и Херсон, но в последний момент ей стремно стало, и билеты были сданы», — сообщают в «Миротворце».
Ранее сообщалось, что Ксения Собчак планирует посетить Крым для участия в бизнес-тренинге, при этом на полуостров она намерена приехать через Украину. Позже Собчак раскритиковала коллег за попытку «вовлечь ее в собственный бред» и назвала их говноедами. Она заявила, что не собирается в Крым, но не исключает возможности поездки на полуостров.
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