В Совфеде предлагают назвать пиратством захват «Норда» 

Понятие «пиратство» применительно к государству предлагает внести в законопроект «О государственном управлении морской деятельностью РФ» член Совета Федерации от республики Крым Ольга Ковитиди. Она выступила с такой идей на морской коллеги в Ливадии, передает НСН.
Сенатор напомнила недавний захват украинской стороной российского сейнера «Норд». По словам Ковитиди, этот случай показал пробел в международных законах относительно морской деятельности. Дело в том, что положение конвенции ООН по морскому праву называет пиратскими только частные плавсредства, либо военные корабли, экипажи которых взбунтовались и перестали подчиняться государству. В связи с этим крымский сенатор предлагает внести норму о признании пиратством агрессивные и недружественные действия государства-неприятеля.
Рыболовецкое судно «Норд» из российской Керчи украинские пограничники захватили 25 марта 2018 года в Азовском море. Все 10 моряков имели российские паспорта, однако Киев пытался настаивать, что члены экипажа — граждане Украины. Россиян оштрафовали, а капитану судна Владимиру Горбенко предъявили обвинение в нарушении порядка пересечения границы. Двое рыбаков сумели вернуться в Россию на прошлой неделе.