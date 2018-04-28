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Крымский сенатор предложил ввести понятие «пиратство» после захвата «Норда»
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Крымский сенатор предложил ввести понятие «пиратство» после захвата «Норда» 

РИА Новости 53 минуты назад
ЛИВАДИЯ (Крым), 28 апр — РИА Новости. Изменения в проект закона «О государственном управлении морской деятельностью РФ» в части безопасности российских судов и экипажей и введение в закон понятия «пиратство» предложила внести сенатор от Крыма Ольга Ковитиди на морской коллеги в Ливадии.
В своем выступлении Ковитиди отметила, что международные законы бездействуют в отношении субъектов морской деятельности России, в качестве примера она привела захват судна «Норд» украинскими пограничниками. Положение конвенции ООН по морскому праву определяет пиратскими только частновладельческие суда и государственные военные корабли, экипажи которых поднял мятеж и вышли из под контроля власти, отметила сенатор.
"Учитывая, что международно-правовые акты сегодня не отвечают тем вызовам и угрозам субъектам морской деятельности, обеспечивающим безопасность морского судоходства и граждан РФ, которые находятся на морских судах, а также международные организации сегодня все бездействуют, я прошу изучить вопрос и рассмотреть закрепление в главе 6 указанного закона обсуждаемого законопроекта норм, которые бы позволили отождествлять действия государства-неприятеля, предусмотренной статьей 101 ООН по морскому праву с понятием «пиратство». И соответственно у нас появится возможность применять статью 105 конвенции, которая уполномочивает в последующем все государства на захват указанного судна, арест находящихся на нем лиц и привлечения его к ответственности", — сказала Ковитиди.
Украинские пограничники 25 марта задержали судно «Норд» под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. При этом Киев считает их украинскими гражданами. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава».
Самый радостный день в моей жизни — покинувший Украину член экипажа судна «Норд»
Украинский суд 30 марта арестовал судно «Норд». На членов команды наложили административные штрафы по части 2 статьи 204 Кодекса административных правонарушений Украины ("нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее").
Херсонский городской суд арестовал капитана судна Владимира Горбенко на два месяца с правом внести залог. Ему инкриминируют «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», Горбенко грозит до пяти лет лишения свободы. Адвокаты внесли назначенный судом залог.
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