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Представители ДНР заявили о двух погибших при обстреле силовиками Докучаевска
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Представители ДНР заявили о двух погибших при обстреле силовиками Докучаевска 

360tv.ru 35 минут назад
Украинские силовики в субботу, 28 апреля, обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Донецкой народной республике город Докучаевск. В результате боевых действий два человека погибли, один получил ранение. Такое заявление сделал представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Об этом сообщило РИА «Новости».
Сегодня в 09:35 обстрелу со стороны ВСУ из танков и минометов подвергся населенный пункт Докучаевск… По предварительным данным, в результате прямого попадания боеприпаса в машину по вывозу мусора ранена женщина, погибли двое мужчин
— представитель ДНР.
Также источник в СКК добавил, что силовики выпустили 41 мину калибром 120 миллиметров. Два выстрела было произведено из танка.
Официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что сотрудники Службы безопасности Украины продолжают вербовать людей, проходящих линию контроля. В качестве примера Марочко привел случай, произошедший с Алексеем Ивановым. СБУ задержала мужчину, когда он пытался проехать в Донецк к собственной матери. Пограничники сказали, что пропустят Иванова, если он будет с ними сотрудничать.
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