Представители ДНР заявили о двух погибших при обстреле силовиками Докучаевска

Украинские силовики в субботу, 28 апреля, обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Донецкой народной республике город Докучаевск . В результате боевых действий два человека погибли, один получил ранение. Такое заявление сделал представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Об этом сообщило РИА «Новости».

Сегодня в 09:35 обстрелу со стороны ВСУ из танков и минометов подвергся населенный пункт Докучаевск… По предварительным данным, в результате прямого попадания боеприпаса в машину по вывозу мусора ранена женщина, погибли двое мужчин

— представитель ДНР.

Также источник в СКК добавил, что силовики выпустили 41 мину калибром 120 миллиметров. Два выстрела было произведено из танка.