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Это был кошмар: жительница Докучаевска рассказала об обстреле города
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Это был кошмар: жительница Докучаевска рассказала об обстреле города 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В результате обстрела Докучаевска украинской армией погибли два человека.
В субботу 28 апреля ВСУ произвели обстрел города Докучаевска, который находится под контролем армии самопровозглашенной Донецкой народной республики.
В результате атаки силовиков были убиты два человека, один получил ранение. Соответствующее заявление сделал представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
«Сегодня в 09.35 обстрелу со стороны ВСУ из танков и минометов подвергся населенный пункт Докучаевск… По предварительным данным, в результате прямого попадания боеприпаса в машину по вывозу мусора ранена женщина, погибли двое мужчин», — сказал он.
По словам представителя ДНР, украинская армия выпустила по населенному пункту 41 мину калибром 120 миллиметров и произвела два выстрела из танка.
Как рассказала местная жительница, в результате обстрела со стороны ВСУ серьезный урон получил ее дом.
«Это было где то в 9:30. Я вышла из автобуса, стала идти и послышались взрывы. Пока я добежала до дома прогремело шесть, или семь взрывов», — сказала женщина.
Свидетельница произошедшего подчеркнула, что массированный обстрел начался после того, как она забежала в свой дом.
«Вылетели все стекла в доме, в кухне, снаряд разбил стену в летней кухне. Когда немного поутихло, мы вышли, посмотрели — это был кошмар», — сказала женщина.
Ранее сообщалось, что в результате боя между украинскими силовиками и бойцами ДНР погибли пять человек.
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