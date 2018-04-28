Политолог рассказал, что заставляет украинцев торговать органами

На Украине развита незаконная трансплантология из-за большого числа желающих продать свои органы, заявила в эфире «Обоз ТВ» журналист телеканала СТБ Ирина Заславец.

По ее словам, для этого украинцы ездят в Турцию , где разрешается дарить органы.

"Мы едем в Турцию, при клинике есть этический комитет, который спрашивает — а вы точно не продаете свой орган? А я, наученная человеком, который платит деньги, говорю — нет-нет, ни в коем случае. Я подписываю согласие, что не продаю. Врачи в данном случае не виноваты, я их обманула", — рассказала она.

Заславец добавила, что в Институт хирургии и трансплантологии им. Шалимова в Киеве регулярно приходят письма с просьбой купить органы. «Я буквально вчера видела письмо, которое пришло в Институт Шалимова: „Я, такая-то женщина, купите у меня почку, очень нужны деньги…“», — привела пример журналистка.

Ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала развивать направление трансплантации и донорства, объяснив инициативу гораздо более низкими ценами на подобные операции по сравнению с Европой.

В эфире радио Sputnik политолог, шеф-редактор проекта «СОНАР-2050» Семен Уралов высказал мнение, что украинцы прибегают к незаконной трансплантологии, исходя не только из финансовых трудностей.

"Я бы это связал не только с финансовыми трудностями, но и с общим уровнем падения социального оптимизма, веры в будущее. Это состояние социальной аномии. Оно наблюдалось, например, на Балканах в ходе разрушения Югославии. И незаконная трансплантология — это лишь одна из иллюстраций. Наблюдается еще и рост проституции в странах Южной и Западной Европы, и поток этих женщин идет с Украины. То есть существует очень много негативных социальных тенденций, связанных с разрушением государственности, и, соответственно, развития страны и общества — процесса, когда простой человек может что-то планировать хотя бы на полгода вперед. Думаю, в этом кроятся истинные причины этого явления", — сказал Семен Уралов.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.