Ещё
Политолог рассказал, что заставляет украинцев торговать органами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Политолог рассказал, что заставляет украинцев торговать органами 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
На Украине развита незаконная трансплантология из-за большого числа желающих продать свои органы, заявила в эфире «Обоз ТВ» журналист телеканала СТБ Ирина Заславец.
По ее словам, для этого украинцы ездят в Турцию, где разрешается дарить органы.
"Мы едем в Турцию, при клинике есть этический комитет, который спрашивает — а вы точно не продаете свой орган? А я, наученная человеком, который платит деньги, говорю — нет-нет, ни в коем случае. Я подписываю согласие, что не продаю. Врачи в данном случае не виноваты, я их обманула", — рассказала она.
Заславец добавила, что в Институт хирургии и трансплантологии им. Шалимова в Киеве регулярно приходят письма с просьбой купить органы. «Я буквально вчера видела письмо, которое пришло в Институт Шалимова: „Я, такая-то женщина, купите у меня почку, очень нужны деньги…“», — привела пример журналистка.
Ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала развивать направление трансплантации и донорства, объяснив инициативу гораздо более низкими ценами на подобные операции по сравнению с Европой.
В эфире радио Sputnik политолог, шеф-редактор проекта «СОНАР-2050» Семен Уралов высказал мнение, что украинцы прибегают к незаконной трансплантологии, исходя не только из финансовых трудностей.
"Я бы это связал не только с финансовыми трудностями, но и с общим уровнем падения социального оптимизма, веры в будущее. Это состояние социальной аномии. Оно наблюдалось, например, на Балканах в ходе разрушения Югославии. И незаконная трансплантология — это лишь одна из иллюстраций. Наблюдается еще и рост проституции в странах Южной и Западной Европы, и поток этих женщин идет с Украины. То есть существует очень много негативных социальных тенденций, связанных с разрушением государственности, и, соответственно, развития страны и общества — процесса, когда простой человек может что-то планировать хотя бы на полгода вперед. Думаю, в этом кроятся истинные причины этого явления", — сказал Семен Уралов.
У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.
РИА Новости: последние новости
При обстреле силовиками Донецка женщина получила ранение, заявили в ДНР В ДНР заявили об обстреле района Донецкой фильтровальной станции силовиками Лукашевич призвал разобрать ситуацию с обстрелом работников ДФС в Донбассе
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британия выгоняет россиян130
Анонсировано повышение пенсионного возраста373
Известный режиссер разбился в ДТП7
Лавров сделал заявление года109
Медведев высказался об уходе на отдых250
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение