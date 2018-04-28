Дело дошло до крайности: в России возможен военный переворот

По некоторым сведениям, Россия может перебросить на Донбасс два новых подразделения воздушно-десантных войск, чтобы попробовать спровоцировать украинскую армию на наступление, затем нанести ей максимальный урон и улучшить свои боевые позиции в Луганской области. Действительно ли России нужна сейчас подобная авантюра, «Апострофу» рассказал российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр

Сама по себе возможность более серьезных боевых действий на Донбассе, конечно, есть. Но в том, что это прямо сейчас там начнется, я несколько сомневаюсь. Во-первых, вряд ли о подобных действиях, если они все-таки начнутся, можно будет заранее прочитать в интернете. Так что, скорее, сейчас ничего такого не будет. А мелкое улучшение боевых позиций — вещь не принципиальная и не особо нужная.

Ну а вообще, конечно, в будущем возможны некоторые проблемы. Может быть, и сейчас тоже. Это все не исключено.

Действия России в первую очередь обусловлены внутриполитической борьбой. Дело совсем дошло до крайности, внутриполитическое напряжение в России достигло максимума за последние годы. Такого обострения не было, наверное, с 2012 года. Это в первую очередь отражается, конечно, на внешней политике — и в Сирии , и на Украине , и на общем ухудшении отношений с Западом, и даже отношении к кризису в Армении . Все это может привести и приводит к обострениям по всему периметру внешней политики.

Но это отражение внутриполитической борьбы. Я не исключаю даже военного переворота в России. Это, может быть, крайне маловероятный сценарий, но исключить его полностью нельзя.

Через две недели в России будет новое правительство, и, очевидно, возможна совершенно новая политика. [Российский политик Алексей] Кудрин дает победоносные интервью, что он теперь будет рулить. Естественно, что для российской «партии войны» это настолько серьезная угроза, что ради этого можно хоть войну с Украиной затевать, чтобы этого избежать.

То, что в России «все поддерживают Путина по всем вопросам», что выборы прошли — не играет никакой роли. Потому что у нас не демократия и народ не решает ничего. А внутри правящей элиты острейший кризис: люди не знают, куда бежать, где прятаться и что будет.