Украине предложили забрать Крымский мост с помощью Photoshop

— С первого дня строительства моста украинские политики в один голос кричали, что моста не будет, что мы его рисуем в Photoshop и монтируем видеоролики, — вспомнил Белик. — В принципе украинские политики могут в том же Photoshop теперь себе изготовить сертификат о получении Крымского моста в качестве контрибуции, компенсаций или чего угодно. Со стороны России подобных действий они не дождутся, мы это прекрасно понимаем.

По словам Белика, в случае с мостом и газопроводом «Северный поток-2» поведение украинских политиков в принципе одинаковое: сначала они говорят о ненужности, невозможности построить и бесполезности объекта, а потом вдруг неожиданно «переобуваются» и стремятся взять ситуацию под свой контроль.

— Вся внешняя политика Украины сводится к двум вещам — обвинять соседей и клянчить деньги у Запада, — отметил Белик. — А такой формат требует серьезной медиаподготовки, что и обеспечивают такие люди, как Рефат Чубаров.

Крымские депутаты отмечают, что ресурс влияния на Украине таких политиков, как Чубаров и Джемилев, стремительно сокращается. И чтобы оставаться на плаву и продолжать получать западные гранты на борьбу с Россией, им приходится придумывать все более невероятные заявления. Отсюда и их фантазии.

— Контрибуцию платят побежденные страны, а я не припомню, чтобы Украина нанесла России поражение, — говорит депутат Госдумы РФ от републики Крым Руслан Бальбек . У Чубарова слишком часто происходит раздвоение мировоззрения: в своем мире он моет сапоги в территориальных водах России, а в объективной реальности даже туфлей не может наступить на крымскую землю. Так что все его заявления из разряда тестов на психическое расстройство.