Киев решил забрать себе треснувший Крымский мост

Киев согласен взять Крымский мост в качестве контрибуции за так называемую аннексию Крыма . А для эксплуатации моста Рада предлагает создать специальный международный консорциум.

Рефат Чубаров. Крымский мост уже поделили. Своими планами о том, как все устроится в Крыму, когда оттуда уйдут «оккупанты», поделился депутат Верховной рады Украины

Нардеп заявил, что Россия должна передать мост в качестве компенсации за «оккупацию» полуострова. «Мост — это часть той большой контрибуции в погашении ущерба, который Россия нанесла Украине », — заявил Чубаров.

Нардеп признает, что эксплуатация моста — дело непростое, Украина в одиночку его не потянет. Так что придется создать «специальный международный консорциум», который этим и займется.

"Даже если допустить, что этот мост выстоит и он будет годен к эксплуатации, я не вижу никакой другой формы, кроме как создание специального международного консорциума. Россией как страной-оккупантом этот мост должен быть полностью передан в виде контрибуции за нанесенный ущерб этому международному консорциуму. В договоре о передаче должны быть предусмотрены меры реакции, если Россия каким-то образом попытается его себе в дальнейшем возвратить", — рассуждал депутат Рады в интервью изданию «Обозреватель».

Напомним, на днях украинская пресса начала распространять сообщения о трещинах в одной из опор Крымского моста. Причиной для этого стали смутные полосы на фотографии, размещенной в Сети.

Доморощенные «эксперты» утверждали, что причиной трещин стал «некачественный бетон подрядчика». Также заверяли, что состав смеси не соответствовал требованиям для подобных сооружений. В итоге Киев опозорился c голословными заявлениями. Кроме фотографий низкого качества от непроверенного источника, никаких доказательств повреждений нет.