«Это все равно что потребовать передать им Кремль»

В Госдуме высмеяли план депутата Рады забрать Крымский мост

Депутаты Госдумы высмеяли предложение члена Верховной Рады Украины Рефата Чубарова забрать Крымский мост в качестве контрибуции.

Парламентарий Дмитрий Белик заявил, что с самого начала стройки власти Украины сообщали, что мост построен не будет — они были уверены, что Россия рисует его в графическом редакторе и монтирует видеоролики.

«Украинские политики могут в том же Photoshop себе изготовить сертификат, в котором напишут, что получили Крымский мост в качестве контрибуции, компенсаций и чего угодно подобного», — заявил депутат Госдумы в интервью RT.

Власти Украины, убежден Белик, не сделали ничего для развития Крыма за все время, пока полуостров находился под контролем Киева.

«Вся внешняя политика Украины сводится к двум вещам — обвинять соседей и клянчить деньги у Запада. А такой формат требует серьезной медиаподготовки, что и обеспечивают такие люди, как Рефат Чубаров», — сообщил Белик.

Депутат Госдумы от республики Крым Руслан Бальбек , в свою очередь, напомнил, что контрибуцию платят только побежденные страны.

«Я не припомню, чтобы Украина нанесла России поражение. У Чубарова слишком часто происходит раздвоение мировоззрения: в своем мире он моет сапоги в территориальных водах России, а в объективной реальности даже туфлей не может наступить на крымскую землю. Так что все его заявления — из разряда тестов на психическое расстройство», — заявил парламентарий.

Кроме того, разговоры о контрибуции лишены смысла, поскольку Россия и Украина никогда не находились и не находятся в состоянии войны, считает Бальбек.

Напомним, что реакция российских властей последовала после того, как депутат Верховной рады Рефат Чубаров призвал Россию передать Крымский мост в виде компенсации за «оккупацию» полуострова. Об этом он заявил в интервью украинскому онлайн-изданию «Обозреватель».

«Мост — это часть той большой контрибуции в погашении ущерба, который Россия нанесла Украине», — считает Чубаров.

Он также предложил отслеживать и публично «предупреждать» каждого человека, посещающего полуостров. По мнению Чубарова, поездки в Крым являются незаконными. Введение санкций в отношении посетителей полуострова уже обсуждается с некоторыми правоохранительными структурами», — добавил депутат.

Отметим, что Рефат Чубаров известен своими антироссийскими заявлениями — именно он был одним из организаторов энергетической и продовольственной блокады Крыма.

Зампредседателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель также усомнился том, что предложение Рефата Чубарова передать украинской стороне Крымский мост в качестве «контрибуции» осмысленно.

«Это все равно что потребовать передать им Кремль — абсолютно невозможно. К сожалению, на сегодняшний день наши соседи во главе с Чубаровым делают достаточно много глупостей. Они хотят остаться подольше у власти, но подобные смехотворные заявления дискредитируют их как политиков», — заявил Гемпель.

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин нашел в предложении Чубарова несостыковку.

«Обратите внимание, кому, по мнению Киева, должен принадлежать мост. Это все, что нужно знать, что думают украинцы о своей независимости. Мост должен принадлежать… «международному консорциуму».

Я понимаю, если бы они говорили, что им должна принадлежать вся Россия, как они говорили, что Москва Краснодарский край должны принадлежать Украине, потому что их у нее украли москали.

Но все, что нужно знать об их представлении о собственном суверенитете, — это то, что у них есть хозяева. К Украине они отношения не имеют», — заявил политолог в программе «Время покажет».

Как напомнил эксперт, Крымского моста в понимании украинских властей вообще не существует.

«Но если вдруг у них возникает галлюцинация, что мост действительно есть, то они хотят его украсть даже не для себя. Они хотят его украсть для своих зарубежных хозяев — для «международного консорциума». Это все, что нужно понимать про бред о независимой Украине. Они сами знают, что их не существует. И когда они хотят что-то украсть, что-то отжать, они воруют не для себя», — подытожил Делягин в разговоре с ФАН.

Ранее, 26 апреля, министр Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш был возмущен тем, что украинцы продолжают отдыхать в Крыму.

«Почему эти люди туда ездят? Почему в августе у нас самое большое пересечение границы с административной границей? Мы что, не понимаем, что едут отдыхать? Это не проблема только государства, это проблема общества. Я не могу понять, например, как можно поехать сейчас и поддержать туристическую отрасль России?» — заявил министр.

Украинские власти будут «влиять на этот процесс», добавил Черныш, не уточнив как именно.