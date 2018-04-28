Новый руководитель Александровского института Финляндии: кризисы, связанные с Россией, не улягутся

Третий и последний президентский срок Владимира Путина начался как раз в разгар борьбы за доказательство непричастности России к скандалу в Солсбери. Перед Путиным стоят тяжелые вызовы как во внутренней, так и во внешней политике.

Вызовы в политике безопасности для Путина очень важны, поскольку он пытается вернуть России статус великой державы, который был у СССР. По-прежнему сохраняется конкуренция с Америкой и возглавляемой ею НАТО . Однако самая серьезная борьба уже продолжительное время идет между Россией и Евросоюзом

«К счастью, борьба с ЕС остается на политическом уровне. Захват Крыма и военный кризис на Восточной Украине вылились в политические и экономические санкции Евросоюза против России».

Такого мнения придерживается финский исследователь Маркку Кангаспуро, который недавно стал руководителем Александровского института при Хельсинкском университете. Александровский институт специализируется на изучении вопросов, связанных с Россией.

Раздор между Западом и Россией из-за Украины сейчас находится на таком этапе, когда может произойти что угодно.

«Минские соглашения, которые были подписаны в 2015 году, стабилизировали ситуацию и предотвратили поставку так называемого «летального оружия» на Украину. Сейчас настало напряженное время, поскольку США приняли решение поставлять оружие на Украину. Большой вопрос, считает ли сейчас руководство Украины ситуацию таковой, что может вновь попытаться решить ее военным путем».

Из-за кризиса Украина остается за пределами ЕС и НАТО

В апреле 2014 года на востоке Украины разразилась война между украинским правительством и войсками сепаратистов, поддерживаемых Россией. Причина заключалась в том, что в преимущественно русскоязычной восточной части Украины начались агрессивные протесты против прозападного правительства, которое ответило на них военными методами. Нынешнюю ситуацию можно охарактеризовать как позиционную войну.

Россия долгое время отрицала свое участие в войне на востоке Украины. Но в июле 2017 года министр иностранных дел России Сергей Лавров признался в своем выступлении, что Россия оказывает поддержку участникам кризиса на Восточной Украине. Кангаспуро говорит, что официальная позиция России по-прежнему заключается в том, что она не является участником кризиса, а скорее считает себя примиряющей стороной. О российских солдатах, воюющих на востоке Украины, говорят как о добровольцах.

По мнению Кангаспуро, Россия вмешалась в ситуацию на Украине, потому что не могла одобрить ее планы присоединения к ЕС, а позже и к НАТО. Прозападное правительство Украины отказалось от участия в Евразийском экономическом союзе , который должен был стать вызовом ЕС. По плану России, Украина могла бы стать главным участником этого союза.

«Без Украины этот союз, конечно, является неполноценным. Для России это было серьезным поражением. Пришлось перейти к экстренным мерам. Отдача, которая за этим последовала, усугубила кризис в России. Уровень зарплат в России существенно упал. В экономическом отношении в России произошел откат назад. За это руководству России еще долго придется расплачиваться».

Под «ценой» Кангаспуро подразумевает новые популистские оппозиционные движения, выступающие против нынешнего руководства.

«Такие настроения, скорее всего, только усилятся. Лидер российской оппозиции Алексей Навальный дает это понять. Он направляет популистскую пропаганду в вопросах экономики и социальной политики в сторону левых сил».

«Нынешняя ситуация на Украине способна обеспечить России достижение минимальной цели: таким образом Украина не станет крепкой националистической антироссийской страной, которая была бы способна примкнуть к ЕС или НАТО».

Экономика России хромает

Из-за военных кампаний Путина со всеми вытекающими последствиями и возросшими расходами на вооружение экономика страны стала заметно слабее. Кангаспуро говорит, что Россия на удивление хорошо справляется с кризисом на Украине, с вызванными им экономическими санкциями и падением цен на нефть. По прогнозам, резервные фонды должны были иссякнуть. К счастью для России, цена на нефть возросла.

Односторонняя структура экономики России страдает от проклятия энергетики.

«Судя по публикациям Росстата , в последнем квартале две трети инвестиций общественного сектора пошли на инвестиции в сектор энергетики. Если экономику захотят сделать многосторонней, инвестиции нужно будет перенаправить в другие секторы. Практически треть всех средств, которые поступают в бюджет, идут из энергетического сектора, и этим нельзя пренебрегать».

«Расходами на вооружение России приходится платить грандиозную цену за украинский кризис. Это начинает походить на настоящее бремя. На основании официальной статистики, расходы на оборону уже составляют 5% от ВВП».

Дональд Трамп поднял расходы США на оборону на 10%. Это сопоставимо со всем бюджетом России. Из этого видно, насколько ситуация для нее безнадежна».

ЕС и НАТО окружают Россию?

В России говорят, что западные организации — ЕС и в первую очередь НАТО — окружают Россию и оказывают на нее давление. Кангаспуро считает, что в России действительно так думают.

«Вероятно, это и есть те факторы, которыми можно объяснить, почему Россия поступает так, как она поступает».

По мнению Кангаспуро, одна из причин негативного отношения России к НАТО состоит в том, что Россию не хотят слушать.

«Ведь после распада СССР Россия пыталась попасть в европейскую систему безопасности, но Россию так и не приняли в команду. России предлагали собственный формат Россия-НАТО, чтобы таким образом участвовать в европейской системе безопасности без права принятия решений. На Западе посчитали, что Россия не является такой державой, с которой надо было бы сотрудничать в сфере безопасности».

По оценке Кангаспуро, русские находятся в недоумении от нового направления в развитии политики безопасности, начало которому было положено после саммита НАТО в Уэльсе в 2014 году: страны, не входящие в альянс, начали активно с ним сотрудничать.

«Сейчас Россия пытается проанализировать, какие шаги она может предпринимать в нынешнем контексте политики безопасности, чтобы не попасть в еще более плачевное положение в военном отношении. Эти признаки заставляют нас прийти к выводу, что Россия проигрывает в военных вопросах. Об этом свидетельствует возросшая риторика, в которой акцент ставится на ядерном оружии».

«Для Северной Кореи ядерное оружие — оружие бедняка, как и для России. То, что Россия пытается обезопасить свое положение при помощи ядерного оружия и запугиваний — опасная перспектива».

Путин — заложник своей роли

Переизбранный Путин — заложник своей роли. Кангаспуро говорит, что Путин не может отказаться от линии, которую он так отстаивал, не потеряв при этом лицо.

«Кризисы на Украине и в Крыму возникли не только по внутриполитическим причинам. Но, конечно, их использовали для внутренней политики. Россияне хотят поддерживать сильного лидера».

По этой причине международные кризисы гарантируют стабильность России.

«Об этом говорят результаты опросов общественного мнения в России. В 2015 году россияне считали главным достижением Путина присоединение Крыма к России».

Смена власти через шесть лет представляется чем-то проблематичным.

«Команда Путина тоже должна обеспечить себе перспективы, и самому Путину нужно обеспечить себе будущее, чтобы не оказаться обвиненным понапрасну. Нужно найти достаточно сильного преемника, с которым можно было бы заключить договор о судебной неприкосновенности, чтобы Путин мог спокойно коротать свои дни на пенсии».

Кангаспуро считает, что государственный переворот в России вряд ли произойдет.

«Путин — компромиссный кандидат для известных групп. Он поддерживает баланс в зависимости от разных ситуаций. Если Путин исчезнет со сцены, произойдет новая перестановка сил».

«В России со сменой власти связаны экономические интересы. Это и места в руководстве государственных компаний, и полуфеодальные привилегии, и переплетающиеся связи фирм, возглавляемых олигархами, с государственными структурами. Той компании, которая сейчас находится у власти, есть что терять».

Хотя через шесть лет Путин и покинет политическую сцену, он оставит сильный отпечаток на российском государстве.