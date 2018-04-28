Венгры додавили: Польша предложила перевести заседания Украина-НАТО в неформальные посиделки 

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.
По его словам, Украина и альянс должны попробовать новые форматы встречи из-за того, что Венгрия постоянно блокирует совместные заседания.
«Возможно, мы найдем выход, другой, менее формальный формат, чтобы украинцы могли участвовать в этой дискуссии», — пояснил он.
23 апреля Венгрия в третий раз заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.
Венгрия обвинила Украину в ущемлении прав национальных меньшинств после принятия Киевом закона об образовании. Будапешт требует, чтобы Украина внесла поправки в закон об образовании, иначе Венгрия будет блокировать все евроинтеграционные стремления Украины.
Как заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на заседании Альянса на уровне глав МИД 27 апреля, венгерское правительство в своих действиях хочет добиться одного: чтобы Киев как можно скорее отказался от законов, которые подвергают дискриминации права 150 тысяч закарпатских венгров.