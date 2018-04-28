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Журналистка рассказала, как украинцы торгуют органами
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Журналистка рассказала, как украинцы торгуют органами 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Варвара Гертье
На Украине развита незаконная трансплантология из-за большого числа желающих продать свои органы, заявила в эфире "Обоз ТВ" журналист телеканала СТБ Ирина Заславец.
По ее словам, для этого украинцы ездят в Турцию, где разрешается дарить органы.
"Мы едем в Турцию, при клинике есть этический комитет, который спрашивает — а вы точно не продаете свой орган? А я, наученная человеком, который платит деньги, говорю — нет-нет, ни в коем случае. Я подписываю согласие, что не продаю. Врачи в данном случае не виноваты, я их обманула", — рассказала она.
Заславец также сообщила, что что в Институт хирургии и трансплантологии им. Шалимова регулярно приходят письма с просьбой купить органы. "Я буквально вчера видела письмо, которое пришло в Институт Шалимова: "Я, такая-то женщина, купите у меня почку, очень нужны деньги…", — сообщила журналистка.
Ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала развивать направление трансплантации и донорства, объяснив инициативу гораздо более низкими ценами по подобные операции по сравнению с Европой.
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