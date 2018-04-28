Журналистка рассказала, как украинцы торгуют органами

На Украине развита незаконная трансплантология из-за большого числа желающих продать свои органы, заявила в эфире "Обоз ТВ" журналист телеканала СТБ Ирина Заславец.

По ее словам, для этого украинцы ездят в Турцию , где разрешается дарить органы.

"Мы едем в Турцию, при клинике есть этический комитет, который спрашивает — а вы точно не продаете свой орган? А я, наученная человеком, который платит деньги, говорю — нет-нет, ни в коем случае. Я подписываю согласие, что не продаю. Врачи в данном случае не виноваты, я их обманула", — рассказала она.

Заславец также сообщила, что что в Институт хирургии и трансплантологии им. Шалимова регулярно приходят письма с просьбой купить органы. "Я буквально вчера видела письмо, которое пришло в Институт Шалимова: "Я, такая-то женщина, купите у меня почку, очень нужны деньги…", — сообщила журналистка.

Ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун призвала развивать направление трансплантации и донорства, объяснив инициативу гораздо более низкими ценами по подобные операции по сравнению с Европой.