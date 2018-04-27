В ЛНР обвинили спецслужбы Украины в попытках вербовки людей для терактов

"Украинские спецслужбы не оставляют попыток вербовки людей для сбора разведывательной информации, провокаций и совершения террористических актов на территории Луганской и Донецкой народных республик", — заявил Марочко журналистам.

Он уточнил, что попытки представителей украинских спецслужб завербовать агентов происходят на официальных пунктах пропуска через линию соприкосновения в Донбассе. «Например, житель Украины Алексей Иванов был задержан сотрудниками СБУ при пересечении контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) „Новотроицкое“ в сторону Донецкой народной республики, где проживает его мать», — сообщил Марочко.

По словам Марочко, представитель СБ Украины сообщил Иванову, что тот сможет проехать к больной матери на территорию ДНР в случае согласия на сотрудничество. Задержанному предложили передавать информацию о военных объектах на территории республики, скоплении войск и техники.

"Понимая безвыходность своего положения и возможные последствия отказа, задержанный вынужден был принять предложение, после чего смог продолжить путь", — рассказал Марочко. По словам представителя оборонного ведомства сотрудники СБ Украины выходили на связь с завербованным мужчиной, но тот принял решение не возвращаться на подконтрольную Киеву территорию и прервал связь с кураторами.