Укроборонпром продолжает закупать комплектующие у России 

Завод «Авиакон», входящий в «Укроборонпром», приобретает у России лопасти несущего винта к вертолетам Ми-8. Несмотря на громкие заявления Киева об отказе от всего российского, закупки продолжаются.
Все деловые отношения между «Авиаконом» и заводом из Улан-Удэ осуществляются через компанию «Вертолсервис», основателем которой, по стечению обстоятельств, является сын заместителя гендиректора «Укроборонпрома» Сергей Стеценко. По словам Стеценко, Западная Украина со своими елями не поможет в поставке лопастей для вертолетов, разве начнут строгать деревянные лопасти, пишет «ФАН».
Как подчеркнул нардеп Сергей Пашинский, если речь идет о вооружении ВСУ, власти не обращают внимания на то, кто его поставляет.
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